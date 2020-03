Allman Brothers remplit le Fillmore de Southern Rock

“Depuis sa création, le 12 mars 1971, le Allman Brothers Band a rapidement établi une réputation quasi mythique grâce à ses concerts de marathon incendiaires. » Ce sont les mots de «Allmanologist» John Lynskey, dans ses notes de doublure pour l’édition prolongée de 2014 de l’un des grands albums live de l’histoire du rock. À Fillmore East est entré dans le palmarès des albums Billboard US le 24 juillet 1971.

«Aucun autre groupe n’a pu toucher les Allman Brothers en ce qui concerne le brouillage prolongé et improvisé; ils étaient vraiment dans une ligue et une dimension qui leur étaient propres », a poursuivi Lynskey. «Duane Allman a été rejoint par son frère Gregg aux claviers et au chant, le combo à double batterie de Jaimoe et Butch Trucks, le bassiste extraordinaire Berry Oakley et Dickey Betts, le fleuret de Duane à la guitare. Ensemble, ces artistes individuellement talentueux se sont fondus dans une unité dont la somme a dépassé le total de ses parties singulières impressionnantes. »

Enregistré le week-end du 12-13 mars 1971, l’album est sorti dans le sillage des deux premiers sets studio de l’ABB. The Allman Brothers Band et Idlewild South les avait identifiés comme les pionniers d’un nouveau son de rock sudiste et se vendait assez bien, mais c’est cette sortie en direct qui a vraiment scellé leur statut.

Une «épreuve de force à quatre côtés»

L’édition du 24 juillet de Billboard a répertorié At Fillmore East comme «Breakout National» avec des albums des Byrds et des stars du country Lynn Anderson et Charley Pride. Il est entré dans le graphique de ce numéro au numéro 82, en route vers un sommet n ° 13, comme le proclamait la revue du magazine: «Ils publieront le blues dur Macon, le blues de style géorgien jusque tard dans la nuit sur ce quatre- épreuve de force face à face qui comprend les bleus de Will McTell, Elmore James, T-Bone Walker et la deuxième guitare solo Dicky [sic] Betts et le groupe. “

Les quatre émissions ont été enregistrées par le vénéré ingénieur / producteur Atlantic Records Tom Dowd, qui avait produit Idlewild South. Dowd a également supervisé les sessions Derek et les dominos projet qui a conduit à l’interaction passionnante de guitare entre Duane Allman et Eric Clapton.

Le regretté batteur des Allmans, Butch Trucks, se souvient: «Ce week-end de mars 1971, lorsque nous avons enregistré At Fillmore East, la plupart du temps, il cliquait. Nous commencions enfin à rattraper ce que nous écoutions. Nous avions vécu ensemble… nous avons eu des ennuis ensemble; nous avons tous déménagé en tant qu’unité. Et puis, quand nous sommes arrivés sur scène pour jouer, c’est de cela qu’il s’agissait – et il s’est juste produit que tous se réunissaient ce week-end. »

