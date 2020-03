Allons pont! Voici la balle pour Bravo GNP

Si vous n’êtes pas du tout intéressé à rester ce pont de mars dans la ville, mais que vous ne pouvez pas aller jusqu’à vous lancer sur la plage, nous avons la solution: GNP Bravo Festival.

Cette année, le GNP Bravo Festival regorge d’options pour les goûts les plus exquis des amateurs de musique électronique. Arts du spectacle, gastronomie, danse et beaucoup de forêt Ils sont tout ce dont vous avez besoin pour sentir que vous êtes parti en voyage, dans un endroit très éloigné de la jungle urbaine et de l’asphalte.

Le 14 mars, vous avez rendez-vous à Valle de Bravo pour profiter d’actes et de performances de haut niveau, tels que Barnt, Blond: ish, Brolorizo, Flamingosis et bien d’autres vous attendent pour vous déconnecter le temps d’un week-end de tout ce que vous savez, et pour cela, ne vous dépêchez pas! Quoi le bulletin de vote est ici.

Passez-le, il y a des billets

Faites très attention, les tombolas GNP nous ont envoyé un ticket à lancer avec 3 amis à Valle de Bravo ce 14 mars. Suivez les étapes ci-dessous pour participer:

Étape 1: Suivez SopitasFM dans tous ses réseaux: Facebook, Twitter et Instagram.

Étape 2: Tweetez en utilisant HT #BravoGNPxSopitas en nous disant qui tu meurs pour voir au festival et pourquoi.

Étape 3: Armez-vous un deuxième tweet, maintenant en utilisant le HT #Vie incroyable Montrez-nous votre amour pour la musique électronique: photos, affiches, souvenirs, vidéos Soyez très créatif!

Étape 4: Collectez tous vos liens et remplissez ce formulaire avec eux et vos données et c’est tout!

Les gagnants seront sélectionnés en fonction de leur créativité. Rífate avec tout pour que ce mois de mars ne s’arrête pas et tu te jettes à tout le festival que nous avons sur Sopitas.com avec GNP Bonne chance!

IMPORTANT:

– Cette dynamique est réservée aux adultes.

– Des points supplémentaires si vous suivez GNP sur leurs réseaux: Facebook et Twitter.

– Nous mettrons les noms des gagnants dans cette note, alors soyez-en conscients.

– Cette dynamique commence le vendredi 6 mars 2020 et se termine le mardi 10 mars 2020 à 12 h.

– Les gagnants seront informés le mardi 10 mars (soyez donc très attentif).

– Il est important que vos comptes Twitter ne soient pas protégés (non privés), car nous devons vérifier qu’ils ont correctement suivi toutes les étapes.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

–Nous ne livrons pas. Les billets sont collectés dans nos bureaux situés à Mexico, alors pensez-y si vous participez d’une autre partie du pays.