Allons-y: les meilleures chansons d’amour de tous les temps

L’amour fait tourner le monde, mais il tourne aussi tout seul, dans les rythmes de la plupart des plus grandes chansons pop jamais faites. Depuis aussi longtemps que les humains chantent, ils déversent leur cœur dans des chansons – de dévotion, de regret, de chagrin d’amour et de passion. Nous avons exploré ces chansons, ainsi que tous les autres types de chansons d’amour, pour vous apporter les exemples qui définissent chaque humeur. Donc, que votre cœur monte en flèche ou souffre, il y a quelque chose pour vous ici…

The Power Of Love: ‘God Only Knows’ (The Beach Boys, 1966)

De tous les milliers de grandes chansons d’amour écrites au cours des 100 dernières années, pour Paul Mccartney, l’un se démarquait des autres. L’écrivain d’un si grand nombre des plus grandes chansons du 20e siècle a, à plus d’une occasion, proclamé Les garçons de la plage«God Only Knows» est sa propre chanson préférée. Et telle est la puissance de la chanson que lorsque l’ancien Beatle l’a joué sur scène avec Beach Boy Brian Wilson, il a avoué que l’émotion l’avait vaincu: «Pendant le soundcheck, je suis tombé en panne. C’était juste trop de rester là à chanter cette chanson qui me fait la tête et à rester là à la chanter avec Brian. »

D’une certaine manière, la musique pop semble être le véhicule parfait pour communiquer la gloire de l’amour. L’amour peut être ludique, comme dans Le traitement«Vendredi, je suis amoureux»; cela peut être héroïque, comme l’a montré David Bowie avec son tube «Heroes» de 1977; et ça peut être glorieux, comme Stevie Wonder proclame dans “You And I”, de son livre révolutionnaire LP Talking Book.

Mais parfois, une chanson peut tout simplement capturer le ravissement d’être amoureux. Sur Otis ReddingInterprétation euphorique de Les tentations“Hit” My Girl “, la passion dans la voix du chanteur est tangible: il a hâte de dire au monde à quel point elle lui fait du bien. Ses émotions sont toutes consommatrices.

Parallèlement à des chansons d’amour classiques comme ‘Something’ des Beatles (un George Harrison chanson qui Frank Sinatra couvert), ou Patsy Cline«You Belong To Me» s’exprime de mille manières différentes pour exprimer l’amour.

Aussi singulier que tout le monde est «dévastateur», il y a une lumière qui ne s’éteint jamais », qui tue l’auditeur avec le refrain:« Si un bus à impériale s’écrase sur nous / Mourir à vos côtés est une façon si céleste de mourir”. Les chansons d’amour prennent toutes sortes de rebondissements, mais, comme le montre le meilleur d’entre elles, l’amour est une chose aux multiples splendeurs.

Tomber amoureux: «La première fois que je voyais votre visage» (Ewan MacColl, 1957)

Pour quiconque a la chance de l’avoir vécu, ce premier flot d’amour suffit à rendre une personne étourdie, tellement ils sont terrassés par l’objet du désir de leur cœur. Et peu de chansons ont capturé cette euphorie aussi poétiquement que «The First Time Ever I Saw Your Face» d’Ewan MacColl. Le musicien folk anglais avait écrit la chanson de la chanteuse américaine Peggy Seeger alors que le couple n’était pas dans les meilleurs endroits, romantiquement parlant. “Nous ne nous entendions pas vraiment à l’époque”, a-t-elle déclaré plus tard au magazine Mojo. “Après tout, il était marié à quelqu’un d’autre à l’époque.”

Mais le véritable amour doit gagner, et le couple s’est finalement marié et, après la mort de MacColl en 1989, Seeger a fait remarquer qu’elle ne pouvait pas se résoudre à le chanter pendant 15 ans. Cependant, la chanson est restée vivante grâce à d’innombrables versions, de Johnny Cash à Roberta Flack et, plus récemment, à Kandace Springs, qui a fait sienne la chanson sur son album de 2018, Indigo.

Pour chaque chanson de chagrin et de douleur, il y a une des joies – et des périls – de retomber amoureux. Des chansons comme “ You Send Me ” de Sam Cooke, “ When I Fall In Love ” de Nat King Cole, ou l’enregistrement original d’Elvis Presley de “ Can’t Help Falling In Love ” capturent ce bonheur initial, tandis que The Drifters ” Fools Fall In Love ‘met en garde contre les dangers de tomber trop fort trop tôt. C’est peut-être un bon conseil, mais qui peut s’aider quand Cupidon lance cette flèche dorée dans votre cœur? Après tout, vous ne pouvez pas nier ce que MacColl a ressenti quand il a écrit: “Je savais que notre joie remplirait la terre / Et durerait jusqu’à la fin des temps.”

Amour physique: «Allons-y» (Marvin Gaye, 1973)

Bien sûr, l’amour ne reste pas dans le cœur, mais fait intervenir tout le corps humain, ce qui peut entraîner des ennuis. Quand, au début de 1967, Les pierres qui roulent ont été réservés pour effectuer leur dernier single au Ed Sullivan Show aux États-Unis, leur hôte a insisté sur le fait qu’ils ne pouvaient pas jouer la face A, «Passons la nuit ensemble». Célèbre, Sullivan avait précédemment insisté pour que la danse suggestive d’Elvis Presley soit filmée de la taille aux pieds, donc ce n’était pas une surprise quand il a dit à Mick Jagger: “Soit la chanson s’en va, soit vous y allez.” Un compromis a été trouvé et Jagger a chanté «Passons du temps ensemble». Mais ce n’était que le dernier incident dans la tentative de l’établissement de garder le sexe hors de la musique.

Le sexe fait bien sûr partie de la vie depuis le début – et, sans surprise, il a été une grande partie de la musique dans toutes les cultures de l’histoire. Sa place dans la musique pop était déjà longtemps cimentée avant la sortie de numéros de blues suggestifs tels que «I’m A King Bee» de Slim Harpo, ou le plus direct «I Just Want To Make Love To You» de Des eaux boueuses (tous deux à leur tour couverts par les Pierres).

Mais peut-être que la chanson la plus sexy de tous est venue d’un chanteur dont le précédent album avait été celui de la conscience sociale. Que se passe-t-il avait transformé Marvin Gaye de doux chanteur pop à la voix de la jeune Amérique, remettant en question les rôles de son pays dans la guerre et l’oppression, tant au pays qu’à l’étranger. Et c’est comme une exploration spirituelle que ‘Let’s Get It On’ a commencé sa vie, avant de passer d’une chanson religieuse à une chanson sexuelle. Dans les notes de l’album qui l’accompagne, Gaye a commenté la suppression du sexuel à la fois dans la musique pop et dans la société: «Je ne vois rien de mal au sexe entre les consentants. Je pense que nous en faisons beaucoup trop. »

L’amour est devenu froid: «Vous avez perdu ce sentiment d’amour» (The Righteous Brothers, 1964)

“Votre bébé ne vous aime plus.” Donc Roy Orbison ouvre sa ballade montante ‘It’s Over’, un tour de force qui annonce la défaite écrasante d’apprendre que, c’est fini.

Toutes les bonnes choses doivent prendre fin, et s’il y a des milliers de grandes chansons sur l’amour et le pouvoir de l’amour, alors il doit y en avoir au moins autant sur le chagrin total de la fin de l’affaire. Et peu de disques expriment la douleur immense et imposante qui vient avec la réalisation que l’amour a disparu que les frères justes ont réussi avec leur monstre produit par Phil Spector “You’ve Lost That Lovin” Feelin “. Prenant comme point de départ l’hypnotique ‘I Love How You Love Me’ des Sœurs de Paris, qui s’ouvre, “J’adore la façon dont vos yeux se ferment à chaque fois que vous m’embrassez”, ‘You’ve Lost That Lovin’ Feelin ” expose son stand avec la déclaration tragique: “Vous ne fermez plus les yeux quand je vous embrasse les lèvres.” La chanson a depuis figuré dans un certain nombre de films – notamment Top Gun, avec Tom Cruise – et a battu toutes sortes de records de l’industrie. Phil Spector voulait que ce soit la plus grande production à ce jour quand il l’a fait, et aujourd’hui, plus de 50 ans plus tard, il n’a rien perdu de sa puissance.

Songs Of Regret: ‘Yesterday’ (The Beatles, 1965)

En 1983, Paul McCartney a amené sa guitare à la station de métro de Leicester Square à Londres et a commencé à jouer une version plutôt jaunty de sa composition de 1965 “Yesterday”. “Je me tenais là, plongeant des accords, faisant cette version idiote de la chanson, et personne n’a remarqué que c’était moi”, a-t-il déclaré au New York Daily News. «Personne ne veut regarder un musicien ambulant dans les yeux, bien sûr, parce qu’ils auraient alors l’histoire de sa vie. Alors ils lançaient des pièces et j’allais dire: «Hier, tous mes ennuis – merci, monsieur – semblaient si loin.» »Des centaines de personnes sont simplement passées à côté du chanteur le plus célèbre du monde. chanson pop enregistrée dans l’histoire.

La ballade de signature de McCartney a été écrite à l’âge de 22 ans; la mélodie lui est venue entièrement formée dans un rêve. Convaincu que ce n’était pas sa chanson, il l’a jouée à tous ceux qu’il a rencontrés – les autres Beatles, Mick Jagger, George Martin – en utilisant les paroles temporaires “Oeufs brouillés, oh mon bébé comme j’aime tes jambes”. Finalement, la pop star a été forcée d’accepter qu’il s’agissait bien d’une chanson originale. Il a ajouté des paroles d’une mélancolie si familière et simple que sa chanson a rapidement atteint une popularité sans pareille.

Le regret, après tout, est un sentiment qui n’est pas rare pour quiconque a déjà été amoureux – et c’est un thème qui a été visité à l’infini dans la musique pop. Le tube d’Elvis Presley ‘Always On My Mind’ (qui a vu un nouveau souffle quand il a été couvert par Pet Shop Boys) parle de “petites choses que j’aurais dû dire et faire / je n’ai tout simplement jamais pris le temps”. Lequel d’entre nous n’a pas pensé, comme Cher, «Si je pouvais remonter le temps»? Après tout, comme William Bell l’a chanté en 1961, vous ne manquez pas votre eau jusqu’à ce que votre puits soit à sec.

Cœurs brisés: ‘Rien ne compare 2 U »(Sinead O’Connor, 1990)

Dans High Fidelity, le roman de 1995 de Nick Hornby sur les obsédés de la musique, le protagoniste se demande: «Ai-je écouté la musique parce que j’étais misérable? Ou étais-je misérable parce que j’écoutais la musique? » La musique pop, suggère-t-il, est essentiellement des milliers et des milliers de chansons sur le fait d’avoir le cœur brisé. Et il n’a pas très tort.

Neil Young nous a dit que «seul l’amour peut vous briser le cœur», tandis qu’Aretha Franklin a chanté comment elle était sur le point de «se noyer dans mes propres larmes». Michael Jackson est allé plus loin et a fondu en larmes à la fin de chaque prise de “She’s Out Of My Life” sur son album de 1979. De «Tears Of A Clown» de Smokey Robinson à Hank Williams“Je suis tellement solitaire que je pourrais pleurer”, la musique pop a été le câlin consolant qui nous dit que nous ne sommes pas seuls dans notre misère quand tout se désagrège.

Mais une larme se démarque de toutes les autres, et elle est apparue dans la vidéo de la couverture de Sinead O’Connor de 1990 de «Nothing Compare 2 U» de Prince. La production spatiale de Nellee Hooper a donné à l’enregistrement un sentiment de vide, mais c’est la superbe performance vocale d’O’Connor qui a insufflé à la chanson une aspiration si désespérante et désespérée, chaque prise de sa voix dégoulinant de chagrin. L’enregistrement qui a été le plus sincère est rare, et une performance a rarement eu un impact aussi universel. Après tout, lequel d’entre nous n’a pas eu le cœur brisé par l’amour? Qui n’a pas versé une larme en comptant les jours et les minutes depuis qu’elle s’est effondrée?

Infidélité: «The Dark End Of The Street» (James Carr, 1967)

Les coeurs infidèles sont un pilier de la pop depuis l’époque de Hank Williams. Après tout, en fin de compte, l’infidélité est la cause la plus probable d’un cœur brisé – et nous savons déjà que la pop en aime un. L’infidélité entraîne la jalousie, comme le raconte Elvis Presley dans «Suspicious Minds», quand il plaide pour le croire, qu’il n’a jamais menti. Mais il y a plusieurs façons dont le thème a été abordé par les chanteurs au fil des ans.

Sur ‘Breakfast In Bed’, de son album classique de 1969, Dusty In Memphis, Dusty Springfield chante à son amant «Entrez, bébé / Vous pouvez sécher les larmes sur ma robe / Elle vous fait encore mal / Je peux le dire», avant de l’assurer (en référence à son précédent hit du même nom), «Vous ne le faites pas je dois dire que tu m’aimes. ” Springfield est interprété comme «l’autre femme», celle vers laquelle il se tourne lorsqu’il n’est pas heureux à la maison. Il peut se réfugier dans ses bras, sans pression pour s’engager.

Et même si ce n’est pas votre chanson d’amour standard, ce n’est pas le seul moment où l’infidélité a fait l’objet d’une chanson pop. L’autre femme tourne la tête encore et encore. Nina simone a chanté sur l’existence solitaire de «The Other Woman», un thème repris par la diva soul sudiste Doris Duke, sur son single «To the Other Woman». Le revers de la médaille est abordé par Paloma Faith dans «Other Woman».

Alors, quelle est la plus grande chanson sur une affaire? Eh bien, cela va toujours changer en fonction de qui vous demandez, mais l’auteur-compositeur Dan Penn se vantait que lui et son partenaire, Chips Moman, avaient toujours rêvé d’écrire la meilleure chanson de triche de l’histoire, et ils ont peut-être été assez proches de la magnifique ” Dark End Of The Street ‘, enregistré pour la première fois par James Carr en 1967. Carr chante des moments illicites, volés “Se cacher dans des ombres où nous n’appartenons pas / Vivre dans l’obscurité pour cacher notre tort”. Et pourtant, il ne peut pas s’aider lui-même et revient encore et encore sur les lieux de son crime. Tel est l’amour.

Amour non partagé: «Je ne suis pas amoureux» (10cc, 1975)

Le grand récit de malheur de Shakespeare, Roméo et Juliette, raconte comment une paire d’amoureux de la croix des étoiles se retrouve sans rien dans la poursuite de leur amour condamné. C’est un thème qui a rempli les sillons d’innombrables disques au fil des ans. Après tout, si l’amour peut apporter de la joie, de la rédemption, une affirmation que c’est bien d’être qui vous êtes, alors l’amour non partagé peut apporter tourment, angoisse et le genre de troubles qui peuvent laisser une personne brisée à l’intérieur.

dans le Derek et les dominos épique «Layla», Eric Clapton chante son amour pour l’épouse de George Harrison, Pattie, qui expliqua plus tard: «Layla était basé sur un livre d’un poète persan du XIIe siècle appelé Nizami sur un homme amoureux d’une femme introuvable. La chanson était incroyablement douloureuse et magnifique. » Finalement, le couple serait marié, mais dans la chanson, il souffre d’un amour qui est juste hors de portée.

L’amour non partagé prend de nombreuses formes, et bien que l’une puisse être tortueuse, une autre est le déni – le thème central du single 10 cm ‘I’m Not In Love’, une production gigantesque qui a pris plus de trois semaines juste pour créer les arrière-plans choraux-vocaux . En énumérant les nombreuses raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être amoureux, Eric Stewart finirait par se retrouver fou. Il affirme que “c’est juste une phase idiote que je traverse”, et que cette image sur son mur n’est là que pour cacher une tache désagréable, mais sous la bravade, il est clair que la seule chose qu’il n’est certainement pas est pas amoureux.

Love Songs About Love Songs: ‘Your Song’ (Elton John, 1970)

De nombreux auteurs-compositeurs parlent de leur écriture comme d’une sorte de confessionnal, que le fait d’écrire une chanson leur permet d’exprimer leurs sentiments les plus intimes. Et certains d’entre eux sont allés plus loin en écrivant des chansons sur la façon dont écrire des chansons d’amour est leur façon d’exprimer leur amour.

Sur ‘Your Song’, une des chansons les plus marquantes de son deuxième album, Elton John chante comment il pourrait courtiser le désir de son cœur s’il était sculpteur, ou “un homme qui fait des potions dans un spectacle itinérant”, mais que le mieux qu’il puisse faire est de leur donner une chanson. “Oh, je sais que ce n’est pas grand-chose, mais c’est le mieux que je puisse faire”, a chanté Elton, mais c’est la chanson qui l’a finalement propulsé dans les charts du monde entier, lançant l’une des plus grandes carrières de l’histoire de la musique enregistrée. “Pas grand-chose” ressemble maintenant à la plus grande sous-estimation de la pop.

Avec des paroles écrites par Bernie Taupin, l’acte de chanter de John sur l’acte d’écrire une chanson d’amour a depuis été imité par beaucoup, y compris un jeune Gary Barlow, qui a écrit ‘A Million Love Songs’ à l’âge de seulement 15 ans. de la chanson a trouvé son chemin vers Nigel Martin-Smith, l’impresario de Manchester savait que c’était un talent qui mérite la construction d’un groupe de garçons autour, c’est exactement comme ça Prend ça est venu à propos. Barlow avait montré une maturité en tant qu’auteur-compositeur qui le placerait dans la même parenthèse que des légendes comme Elton John. Un million de chansons d’amour plus tard, les chansons d’amour sur les chansons d’amour continuent de venir.

Amour sans fin: «Restons ensemble» (Al Green, 1972)

La sagesse veut que «heureusement pour toujours» ne constitue pas le plus grand art. Pour qu’une chanson puisse vraiment émouvoir l’auditeur, il doit s’agir de tomber amoureux ou de tomber amoureux, ou d’une variante de celui-ci. Qui se soucie si le protagoniste s’installe et a une belle vie pour l’éternité? Et pourtant, il existe d’innombrables nombres fondés sur le principe de l’amour sans fin.

Dans «Countdown», Beyoncé chante comment elle tombe toujours amoureuse du même homme, comment il est «toujours celui dont j’ai besoin, je serai toujours avec toi», chevauchant les hauts et les bas d’une relation – «à travers le bien et le mauvais”. De même, dans Reine“Tu es mon meilleur ami” de 1975, le bassiste John Deacon a écrit à quel point il est resté amoureux, après avoir été ensemble si longtemps. C’est le nec plus ultra des chansons de bien-être pour les amoureux à long terme.

Mais c’est sûrement tout l’intérêt de tomber amoureux en premier lieu, n’est-ce pas? Qui ne veut pas que cette personne spéciale partage sa vie? C’est ce que Al Green a chanté sur «Restons ensemble»: «Je vous aime, que les temps soient bons ou mauvais, heureux ou tristes». C’est aussi ça Lionel Richie et Diana Ross a chanté en 1981 sur «Endless Love», et ce dont Love Affair rêvait dans «Everlasting Love». Et c’est ce que Cole Porter a promis dans «True Love» – sûrement l’une des plus grandes chansons d’amour jamais écrites: «Pendant que je te donne et que tu me donnes / True love, true love / Et ainsi de suite ce sera toujours / True l’amour, le véritable amour. “

Pas d’humeur amoureuse? Voici un petit quelque chose pour la foule de la Saint-Valentin.