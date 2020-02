Aloe Blacc signe un accord mondial avec BMG – Nouvel album cette année

BMG a signé Aloe Blacc à un accord d’enregistrement pluriannuel, avec un contenu publié immédiatement.

Dans le cadre de la nouvelle entente, Blacc a sorti un single, “I Do”, de son quatrième album à venir, actuellement sans nom. La piste et sa vidéo correspondante sont apparemment parfaites pour la Saint-Valentin, car elles détaillent et explorent le mariage de Blacc avec l’artiste australienne Maya Jupiter; les deux ont récemment célébré leur 10e anniversaire.

Blacc a officiellement lancé sa carrière solo en 2006, avec Shine Through. Le travail a été bien reçu par les fans et les critiques, tout comme son suivi de 2010, Good Things. Dans la foulée de ce succès, Blacc a signé avec Interscope Records et abandonné Lift Your Spirit. Il a également collaboré avec le regretté DJ Avicii.

Dans la coupe étendue du clip «I Do», qui a également été publié, les fans peuvent regarder Blacc et Jupiter accepter de renouveler leurs vœux; Blacc a surpris Jupiter avec les nouvelles. De plus, les deux parlent des circonstances mouvementées entourant leur première cérémonie de mariage, à laquelle Blacc a assisté directement après une représentation.

En parlant de la signature de Blacc, Dominique Casimir, EVP BMG Continental Europe Repertoire and Marketing, a déclaré que son équipe était «extrêmement fière» de lancer le quatrième album studio de l’artiste.

Blacc, pour sa part, a déclaré qu’il cherchait à créer une chanson tout aussi personnelle et universelle pour sa femme; celui qui refléterait leur temps ensemble tout en étant applicable à d’autres conjoints heureux à travers le monde.

BMG appartenait au conglomérat allemand Bertelsmann jusqu’à son acquisition complète par Sony (après un partenariat de 2004 à 2008). Par la suite, une nouvelle marque BMG a été lancée, qui visait à la fois à éditer et à enregistrer une maison de disques. BMG prétend maintenant être le quatrième plus grand éditeur de musique et le «premier nouvel acteur mondial dans le domaine des enregistrements depuis des décennies».

La marque a lentement et régulièrement pris de l’ampleur, ajoutant de plus en plus d’artistes de haut niveau à ses rangs, et est depuis devenue une puissance relative de l’industrie. Les bénéfices de BMG pour 2018 se sont approchés de 600 millions de dollars.