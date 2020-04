Alors que Coronavirus ferme ses concerts, AirGigs offre un soulagement aux musiciens isolés

L’industrie des concerts en direct a été l’une des plus durement touchées par la pandémie de coronavirus (COVID-19). Mais tranquillement, des modèles alternatifs de diffusion en direct et des concepts de collaboration «distanciés» contribuent à combler le vide. Cela inclut la plate-forme de collaboration d’enregistrement à distance AirGigs.

Pour les stars établies comme pour les numéros montants, les revenus de performance constituent une part importante du revenu global. Et comme on pouvait s’y attendre, sans accès à ces revenus, une grande partie de la communauté musicale est tombée dans des moments difficiles.

Mais le secteur des concerts en direct n’est pas le seul secteur de l’industrie musicale à être touché. De même, les commandes de fermeture d’entreprises non essentielles ont contraint la plupart des studios d’enregistrement à fermer dans un avenir prévisible. En résumé, les effets financiers de la pandémie de COVID-19 sont ressentis non seulement par les artistes, mais aussi par les membres de l’équipe de route, les techniciens du son, les producteurs, les ingénieurs et les autres professionnels qui font de la tournée et de l’enregistrement une réalité.

Mais au milieu de toutes les mauvaises nouvelles – qui semblent parfois infinies – se trouvent un certain nombre de concepts de streaming et de collaboration en ligne qui n’attiraient pas beaucoup l’attention avant la pandémie. Maintenant, ils s’avèrent une aubaine pour de nombreux musiciens, producteurs et autres créateurs.

Cela inclut des performances en direct, qui sont soudainement passées de la réflexion à l’événement principal. Au début de la crise, les Dropkick Murphys ont exclu un public physique et ont diffusé en direct leur émission de la Saint-Patrick, planifiée depuis longtemps, par exemple. Ailleurs, Ultra Miami et Sirius XM se sont associés pour diffuser une édition numérique du festival annulé de l’ancien. Plus récemment, iHeartRadio a accueilli le «Living Room Concert for America», qui comprenait des performances d’Elton John, Alicia Keys, Billie Eilish et Mariah Carey.

Mais la liste des alternatives va au-delà des flux en direct un à plusieurs.

Les projets de collaboration à distance deviennent de plus en plus nécessaires, en particulier pour ceux qui souhaitent maintenir leurs productions dans les délais (ou à proximité). Cela entraîne une forte augmentation de la clientèle à AirGigs, qui relie les clients de l’industrie musicale et les musiciens indépendants. Fondé il y a des années (et présenté par Digital Music News en 2013), AirGigs a une prémisse relativement simple: des sessions d’enregistrement à distance mettant en vedette des pigistes talentueux, qui peuvent tous contribuer à un chef-d’œuvre de loin.

Comme vous pouvez vous y attendre, la collaboration indépendante connectée au Web offre d’immenses avantages – en particulier pendant les périodes d’isolement extrême imposées par le gouvernement. C’est presque comme si AirGigs a construit son modèle en prévision de cette crise même, bien sûr, aucune des premières modélisations de la société n’incluait de pensées d’une pandémie mondiale. Au lieu de cela, AirGigs bourdonne depuis des années, bien que les musiciens, les producteurs et les superviseurs aient également des options de collaboration en personne. Le tout s’est arrêté il y a quelques semaines.

On s’attend à ce que davantage d’artistes et de spécialistes de l’industrie se tournent vers AirGigs alors que les périodes d’isolement se poursuivent. Bien que les tournées et les sessions de studio traditionnelles aient été mises sur la glace, l’envie de collaborer et de se produire est plus forte que jamais. En conséquence, AirGigs et DMN ont uni leurs forces pour accroître la sensibilisation au concept et, espérons-le, ouvrir une alternative génératrice de revenus viable pour les musiciens au sol.

Le musicien vétéran et co-fondateur d’AirGigs, David Blacker, reconnaît la récente augmentation du volume de sa marque – “Nous avons vu une grande augmentation au cours des dernières semaines” – mais il n’est pas exactement ravi des raisons plus générales à cela.

Pourtant, Blacker nous a dit qu’il était agréable d’offrir aux musiciens, producteurs et autres collaborateurs un débouché viable pour la création. Il recueille également beaucoup de gratitude de la part de musiciens qui trébuchent sur sa plate-forme et l’utilisent pour gagner de l’argent. “Cela a été assez réconfortant”, a déclaré Blacker.

Mis à part les pandémies virales, il y a quelque chose à dire pour les services de freelance à distance comme AirGigs. L’écriture de chansons, le mixage et le mastering, le chant, les parties de guitare, les pistes de batterie et d’autres éléments de la chanson ne sont qu’à un clic, et la demande accrue signifie qu’il existe une solide opportunité pour les «entrepreneurs de musique» de rester actifs et de recevoir des chèques de paie. AirGigs est libre d’adhésion, assez facile à utiliser et entièrement sécurisé, ce qui n’a certainement pas freiné sa croissance au milieu de la pandémie de COVID-19.

Rejoindre AirGigs – en tant que client ou en tant qu’artiste – est un processus assez rapide, et ces derniers peuvent optimiser leurs profils avec des images, des échantillons de travail et des descriptions complètes, soulignant ainsi leurs forces et capacités uniques. De plus, des avis fiables (seuls les acheteurs vérifiés peuvent laisser des commentaires) et des frais de vente bas (AirGigs ne tire que 10% de chaque transaction) contribuent à générer de la valeur pour les clients et les professionnels.

AirGigs a également recueilli des critiques positives de la part de musiciens – avant et pendant cette crise. Michael Cleveland, double gagnant d’un Grammy et pilier du bluegrass-violon, enregistre des parties de violon, de guitare acoustique, de banjo et de mandoline pour les clients AirGigs de son studio à domicile de Charlestown, Indiana. “Cela m’étonne toujours que quelqu’un que je n’ai jamais rencontré auparavant puisse m’envoyer un fichier sur Dropbox, je peux y ajouter ma pièce et leur renvoyer un fichier et tout s’aligne parfaitement”, a déclaré Cleveland.

Isha Erskine, ingénieure de mixage primée aux Grammy Awards, est également une habituée. “Je travaille avec AirGigs depuis de nombreuses années – cela a été une excellente façon de travailler avec des artistes musicaux du monde entier”, a expliqué Erskine. «AirGigs a augmenté ma capacité à gagner un revenu en travaillant dans mon propre studio et, surtout, en travaillant sur de la très bonne musique.»

Blacker est résigné au chaos de la situation actuelle, mais il est probable que la collaboration à distance continuera de croître après la disparition de la menace virale. À l’aube de la crise, la popularité de la collaboration à distance augmentait parallèlement à d’autres sphères musicales numériques «à distance», y compris les licences de streaming et de synchronisation. Et s’il y a un avantage à cette crise, la prise de conscience de ces alternatives aidera les artistes à mieux diversifier leurs sources de revenus dans des périodes plus normales.

Après la crise, Blacker dit qu’il voit un potentiel plus large de collaboration à distance – y compris dans des domaines comme l’éducation musicale.

Des plans pour élargir les possibilités de formation sont en cours d’élaboration, compte tenu des avantages imaginables des leçons à distance et des soluces des meilleurs professionnels de la musique. Des événements en direct sur AirGigs, dans lesquels les artistes recevront 100% des contributions des téléspectateurs, sont également en préparation. Et pendant un temps limité, pour soutenir ses pigistes pendant la pandémie de COVID-19, AirGigs s’attaque à deux pour cent supplémentaires sur tous les retraits de 250 $ ou plus.

Du coup, AirGigs est un élément majeur de la solution, simplement en offrant un backend convivial qui facilite le transfert de revenus et la collaboration. Cela est accompagné de nombreux autres groupes, entités et individus qui font leur part pour voir les artistes et les employés à travers cet épisode sombre. La Recording Academy et son aile caritative, MusiCares, la Fondation Clara Lionel de Rihanna, la SACEM, Sony Corp., Amazon et Spotify figurent parmi les entités de l’industrie musicale en pleine croissance qui ont apporté des contributions de plusieurs millions de dollars à l’effort de récupération. À cela s’ajoute une aide sérieuse de la part des principaux gouvernements, y compris le plan de relance de 2,2 billions de dollars des États-Unis.

Quant à la suite, Blacker se concentre principalement sur la satisfaction de la demande des musiciens et des collaborateurs. Comme beaucoup, Blacker gère simplement les choses au quotidien. “Tout cela pourrait aller dans n’importe quelle direction, c’est une crise tellement fluide”, a déclaré Blacker. Pour l’instant, il semble heureux d’aider – tout en créant potentiellement une option de revenu diversifiée à plus long terme pour les artistes.

Image du haut de Verse Simmonds (photographe: Joel Muniz)