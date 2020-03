Alors que Stock Slides, le PDG de Live Nation achète 1 million de dollars d’actions

Le président et chef de la direction de Live Nation, Michael Rapino, ainsi que plusieurs dirigeants de Live Nation, ont acheté un nombre substantiel d’actions en réponse à la baisse des prix alimentée par le coronavirus de leur entreprise.

Selon des documents déposés auprès de la SEC et partagés avec Digital Music News ce matin, le PDG Rapino vient d’investir dans 25 650 actions Live Nation au prix de 38,98 $ chacune, pour un total d’environ 1 million de dollars.

James Kahan, qui fait partie du conseil d’administration de Live Nation depuis 2007, a remporté 2 600 actions pour 42,96 $ pièce. (600 de ces actions ont été placées dans une fiducie pour ses enfants.) Enfin, Michael Rowles, vice-président exécutif et avocat général de Live Nation, s’est concentré sur 2650 actions au prix par action de 37,57 $, pour une somme de près de 100 000 $. .

Les investissements stratégiques sont arrivés à un moment très éprouvant pour Live Nation, qui a vu sa valeur boursière chuter d’environ 74 $ à un creux de près de 30 $ à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Soit dit en passant, le propriétaire de Dallas Mavericks, Mark Cuban, a révélé qu’il avait lui aussi ajouté Live Nation à son portefeuille après la vente massive et la baisse des prix.

Hier, il a été annoncé que Live Nation reporterait indéfiniment ses concerts et festivals de musique d’au moins la fin du mois, avant d’évaluer la situation des coronavirus et les recommandations des responsables de la santé.

Le soutien financier supplémentaire des cadres supérieurs de Live Nation, en coordination avec un plan de relance imminent du gouvernement fédéral, a produit quelque chose d’une hausse du cours des actions de Live Nation.

Au moment de la rédaction de cet article, la valeur par action des actions de la société avait grimpé à près de 41 $, en hausse d’environ 15% par rapport à la clôture d’hier de 36,21 $.

Des responsables du gouvernement américain ont indiqué ce matin que des tests COVID-19 à grande échelle – c’est-à-dire des kits de test à domicile disponibles pour achat sans ordonnance – seront distribués aux États-Unis au cours des deux prochaines semaines. Des options de test étendues ont déjà été déployées dans plusieurs villes américaines, et d’autres se préparent encore à émettre de nombreux tests COVID-19 quotidiennement. Par exemple, New Rochelle, New York, a ouvert aujourd’hui un centre de test des coronavirus au volant.

De plus, le marathon de Boston a été reporté, les matchs de la Premier League anglaise ont été reportés au moins jusqu’au 4 avril, et le Népal a fermé indéfiniment le mont Everest et ses autres chaînes de montagnes bien connues au public.

En termes de nouvelles infections, l’Alaska et le Maine ont signalé leurs premiers cas de COVID-19 pendant la nuit, et plus de 125 000 diagnostics ont été confirmés dans le monde.