Alt-J a lancé une superbe couverture collaborative de Bob Dylan pour lever des fonds

Ici, nous pourrions penser à très peu de choses mieux que de la nouvelle musique ou de nouvelles interprétations de nos chansons préférées afin d’aider en ces jours difficiles. Nous l’avons vu depuis des semaines maintenant. Des centaines d’artistes ont pris leur parti le plus créatif et le plus altruiste pour apporter leur contribution à la lutte contre le coronavirus. Aujourd’hui, c’était au tour d’Alt-J de faire son truc, et une reprise collaborative du morceau de 1975 de Bob Dylan “Shelter From The Storm” a été publiée.

Cette reprise tirée au sort Alt-J a été réalisée en collaboration avec des membres de Grouplove, le groupe américain formé en 2009 par Hannah Hooper et d’autres musiciens. “Avec l’esprit plein d’espoir d’être ensemble à l’époque où nous sommes séparés, ces artistes de Canvasback Music, Atlantic et Parlophone ont enregistré cette chanson de chez eux”, un message est lu avant la couverture.

«Nous sommes très heureux d’être impliqués dans ce projet. C’est merveilleux de jouer de la musique avec des musiciens du même label que nous; dont certains que nous connaissons, dont certains que nous ne connaissons pas »Alt-J a expliqué dans une déclaration.

Vous pouvez également lire: NE FAITES PAS peur, mais MILEY CYRUS OSEZ COUVRIR LE «SOUHAIT QUE VOUS ÉTIEZ ICI»

«C’était un nouveau défi d’enregistrer cela à la maison séparément, même séparément, mais nous pensons que le résultat est charmant et nous espérons qu’il apportera un sourire aux visages des gens en ces temps difficiles. Beaucoup d’amour », a conclu Alt-J.

Abri de la tempête C’est tout un hymne dans la discographie du grand pays. Cette chanson fait partie de l’histoire du cinéma lorsqu’elle faisait partie de la bande originale du film de 1996 Jerry Maguire. En fait, c’était le premier plan de la chanson en studio qui était inclus dans le film. Cette même version est également apparue dans The Best of Bob Dylan l’année suivante.

Tout ce qui a été retiré de la couverture d’Alt-J ira directement pour aider ses collègues musiciens grâce au fonds d’aide Help Musicians. Un fonds qui essaie d’apporter un soutien financier aux musiciens en difficulté en ces temps difficiles. Et quels temps pires que ceux que l’on vit aujourd’hui?

Ce ne serait pas la première fois qu’Alt-J lance une chanson pour aider. Il a récemment fait équipe avec une chorale pour sortir un nouveau single intitulé “Inside I’ll Sing”. De même, tous les bénéfices de la chanson seront reversés à l’association caritative Help Musicians. Écoutez la couverture ici:

Voir sur YouTube