Alter Bridge annonce une tournée au printemps 2020 avec Black Stone Cherry et Saint Asonia

Dans la foulée de sa tournée à succès en hiver qui se terminera la semaine prochaine, ALTER BRIDGE a annoncé une course de printemps qui devrait être lancée en mai. Le trek comprendra des apparitions au festival ainsi que des émissions phares avec des invités spéciaux CERISE DE PIERRE NOIRE et SAINT ASONIA. La tournée débute le 1er mai à Atlanta et se termine le 24 mai à Rocklahoma à Pryor, Oklahoma. La tournée s’arrêtera à Huntington, New York; Sayreville, New Jersey; Nouvelle-Orléans, Louisiane; et Houston, Texas, pour n’en nommer que quelques-uns.

La prévente d’artiste commence le mercredi 19 février à partir de 10 h et se poursuit jusqu’au jeudi 20 février à 22 h. heure locale. Le public en vente est le vendredi 21 février à 10 h, heure locale.

Des dates de tournée:

01 mai – Atlanta, GA – Tabernacle (pas de SAINT ASONIA)



02 mai – Charlotte, NC – Epicenter Festival (ALTER BRIDGE uniquement)



04 mai – Silver Spring, MD – Le Fillmore



06 mai – Huntington, NY – The Paramount



07 mai – Sayreville, NJ – Starland Ballroom



09 mai – Daytona Beach, FL – Bienvenue à Rockville



10 mai – Destin, FL – Club LA (ALTER BRIDGE uniquement)



12 mai – Louisville, KY – Palace Theatre



13 mai – Niagara Falls, NY – Rapids Theatre



15 mai – Rama, ON – Casino Rama



16 mai – Columbus, OH – Sonic Temple Festival



18 mai – La Nouvelle-Orléans, LA – The Fillmore



20 mai – Houston, TX – House of Blues



21 mai – Corpus Christi, TX – Concrete Street Pavilion



23 mai – Herrin, IL – Herrinfesta Italiana (ALTER BRIDGE uniquement)



24 mai – Pryor, OK – Rocklahoma (ALTER BRIDGE uniquement)

ALTER BRIDGEdernier album de, “Walk The Sky”, est sorti en octobre via Napalm Records.

Guitariste Mark Tremonti Raconté Kerrang! magazine sur “Walk The Sky”: “C’est un peu comme un [revered horror maestro] John Carpenter film – ce genre de vibe old-school synth-wave. Quelqu’un pourrait entendre le disque et n’avoir aucune idée de ce qui était prévu, mais pour un lot de chansons, j’ai puisé dans de vieilles boucles que j’ai créées ou trouvées au hasard en ligne, et j’ai travaillé avec eux en arrière-plan pour m’inspirer à aller dans un autre direction. J’adorais travailler comme ça. Nous nous mettons au défi de ne pas nous répéter et de trouver une nouvelle inspiration pour ajouter une couche différente à ce que nous faisons. C’est particulièrement difficile quand vous avez eu autant de disques, mais quand j’ai montré Myles [[Kennedy, chant / guitare]ce à quoi je pensais, il a vraiment adoré et il était tout de suite à bord. “

Quant à savoir comment “Walk The Sky” se compare au reste de ALTER BRIDGEla discographie, marque a déclaré: “Il est difficile de s’éloigner complètement de qui nous sommes – les quatre mêmes gars du groupe – mais tous ceux qui ont entendu le disque disent qu’il a sa propre personnalité et ne ressemble à aucun particulier ALTER BRIDGE record. Mais cela étant dit, il est familier ALTER BRIDGE territoire, et Myles a dit que c’est une sorte de réponse à «AB III». C’était un disque lyrique très sombre et sombre, alors que celui-ci est le yang au yin de cela. «AB III» était une sorte de perte de foi et de non-croyance. Myles avait un moment sombre à cette époque et il a écrit la majorité des paroles. Il s’agit plutôt d’un enregistrement zen éclairant. Ce n’est en aucun cas un document de prédication; c’est plus une sorte d’esprit libre. “

Crédit photo: Javier Bragado

