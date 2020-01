altopalo annonce un nouvel album, partage une nouvelle chanson: écoute

Le quatuor expérimental de New York, Altopalo, a annoncé son deuxième album. Ça s’appelle lointain de tous les jours et ça arrive le 24 avril via Samedi. Avant le nouveau record, ils ont partagé le nouveau single “honey”, ainsi qu’une série de dates de tournées en Amérique du Nord. Écoutez la nouvelle chanson d’Altopalo, qu’ils appellent «une chanson d’amour pour Lexapro», et retrouvez leurs dates de tournée et les pochettes d’album ci-dessous.

farawayfromeveryoneyouknow est la suite des débuts du groupe en 2018. Selon le bassiste Jesse Bielenberg, le nouvel album est une série de «ruminations sur une période de transition».

lointain de chaque argent:

01 h je suis

02 longue vie

03 boue

04 lub

05 miel

06 lub ii

07 déception

08 chanson de fête

09 grêle (lub iii)

10 lignes électriques

11 pensées drôles, quelque part entre le début et la fin, mange ton cœur mh, prélude à la lumière, lub iiii

12 nocturne

13 cornadis

14 maintenant que vous êtes ici, au cas où vous voudriez rester un moment, une chose chaleureuse, sortir de la musique (en quelque sorte)

Altopalo:

04-29 Washington, DC – Songbyrd

05-01 Brooklyn, NY – Rough Trade

05-02 Allston, MA – Great Scott

05-04 Toronto, Ontario – Le Drake

05-06 Chicago, IL – Schubas Tavern

05-08 Denver, CO – Globe Hall

05-10 San Francisco, Californie – Cafe Du Nord

05-13 Los Angeles, Californie – The Echo

