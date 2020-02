Amaranthe taquine la vidéo “Do Or Die”

AMARANTHE a publié un teaser pour ce qui semble être le clip d’une nouvelle chanson intitulée “Fais ou meurs”. La piste complète sera disponible le vendredi 14 février.

L’automne dernier, le six suédois / danois a annoncé qu’il avait signé un nouvel accord avec Explosion nucléaire pour la sortie de son sixième album studio, prévu plus tard cette année.

AMARANTHE entreprendra une tournée en tête d’affiche en Amérique du Nord à l’été / automne 2020. Le trek de 37 dates débutera au Soundstage de Baltimore le 20 août et fera des arrêts à Chicago, Vancouver et Denver avant de se terminer le 2 octobre au Riverfront Live à Cincinnati, Ohio. Le soutien sur le trek viendra des métalliers finlandais BATAILLE DE BATAILLE et le groupe de métal symphonique de Boston SEPT SPIRES.

Avec ses fondations remontant à 2008, AMARANTHE a sorti cinq albums à ce jour, livrant constamment des airs accrocheurs entraînants dirigés par leur voix unique en trois parties. Au sein de leur arsenal de singles à succès, une myriade de morceaux ont été très bien reçus par la presse et les fans; ayant également gagné d’innombrables pièces sur les deux stations de radio du monde entier et sur les services de streaming (les chansons du groupe ont été diffusées plus de 100 millions de fois sur Spotify). Une série de tournées de soutien a flambé AMARANTHE‘s trail devant des foules énormes ainsi que lors de leurs propres concerts phares (le groupe a déjà joué impressionnante devant 10 000 fans à Liseberg, Göteborg). Ils ont continué à travailler incroyablement dur au fil des ans, dont le dernier produit a culminé sous la forme de 2018 “Hélix”, ce qui leur a valu certaines de leurs positions les plus élevées dans l’histoire du groupe.

AMARANTHE est actuellement en tournée en Europe en tant que loi de soutien aux géants suédois du métal SABATON aux côtés des métallurgistes finlandais du violoncelle APOCALYPTICA.



