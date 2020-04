Amazon et SXSW s’associent pour diffuser le contenu annulé du festival du film

Amazon s’associe à SXSW pour diffuser la collection 2020 SXSW Film Festival.

La collection devrait être mise en ligne sur Amazon Prime Video plus tard ce mois-ci. L’initiative est un moyen de donner plus de visibilité aux films qui devaient être présentés en première au SXSW 2020.

Le festival basé à Austin a été annulé à la dernière minute de mars après le début de la propagation du coronavirus. Les cinéastes peuvent choisir de diffuser leur travail en exclusivité sur Amazon Prime Video aux États-Unis pendant dix jours.

Un montant non divulgué ira aux réalisateurs de chaque film qui participe à la première d’Amazon.

Les cinéastes ont le choix de participer ou non. Le programme sera mis gratuitement à la disposition de tous les publics, quel que soit le statut de membre Prime. Seul un compte Amazon gratuit est nécessaire pour regarder le flux SXSW.

La responsable d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a déclaré que l’accord n’était pas une opportunité commerciale, mais un moyen d’aider les personnes touchées.

“Nous avons vu ce festival être annulé, et j’y suis allé plusieurs fois, et nous avons eu un énorme investissement financier et émotionnel”, a déclaré Salke dans un communiqué. «Nous voulions trouver un moyen pour la communauté de se réunir et de célébrer ce travail. Ce partenariat consiste à vouloir créer une porte d’entrée pour que les cinéastes puissent structurer leur travail. »

Janet Pierson, directrice du festival du film SXSW, contacte tous les réalisateurs pour les informer du partenariat.

Salke dit que la présentation devrait inclure des conversations avec les réalisateurs des films pour créer une ambiance de festival virtuel. SXSW n’a jamais été annulé auparavant. Pierson dit que son équipe s’est concentrée sur la façon d’aider les cinéastes indépendants qui prévoyaient de participer.

«Nous avons été ravis lorsque la vidéo Amazon Prime a proposé d’accueillir un festival du film en ligne. [We] sauté sur l’occasion de connecter leur public à nos cinéastes. Nous sommes inspirés par l’adaptabilité et la résilience de la communauté cinématographique alors qu’elle recherche des solutions créatives à cette crise sans précédent », a déclaré Pierson.

A propos de l’auteur