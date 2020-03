Amazon interrompt les commandes de CD et de vinyle en raison d’une épidémie de coronavirus

Amazon a suspendu ses commandes en gros de CD, de vinyles et de produits musicaux afin de répondre à l’accélération de la demande d’essentiels au milieu de l’épidémie de coronavirus, selon Variety and Music Business Worldwide. Le report des commandes dans ses entrepôts durera au moins jusqu’au 5 avril, le géant du commerce de détail réapprovisionnant les articles ménagers et les fournitures médicales.

Pour les articles qu’Amazon a déjà dans ses entrepôts, les commandes seront traitées comme d’habitude. Les maisons de disques et les distributeurs, cependant, ne recevront pas les commandes d’expédition jusqu’à nouvel ordre.

Dans une déclaration aux vendeurs, Amazon a écrit: «Nous constatons une augmentation des achats en ligne et, par conséquent, certains produits tels que les articles de consommation courante et les fournitures médicales sont en rupture de stock. Dans cet esprit, nous priorisons temporairement les produits de base, les fournitures médicales et les autres produits à forte demande entrant dans nos centres de distribution afin que nous puissions recevoir, réapprovisionner et livrer plus rapidement ces produits aux clients. Pour les produits autres que ceux-ci, nous avons temporairement désactivé la création d’expédition. »

La semaine dernière, Record Store Day a reporté son édition 2020 à une date prospective du 20 juin, portant un nouveau coup aux étiquettes. Ce vendredi 20 mars, Bandcamp renonce à sa part de revenus sur les ventes de musique, afin de soutenir les artistes en difficulté.

