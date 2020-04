Amazon lève son gel sur les articles non essentiels – y compris le vinyle

Après avoir embauché environ 175 000 nouveaux employés pour gérer les commandes passées par des clients auto-quarantenaires, Amazon a annoncé qu’il continuerait à effectuer des achats d’articles non essentiels cette semaine.

Il y a environ un mois, Digital Music News a été le premier à signaler qu’Amazon avait suspendu les expéditions en entrepôt et la distribution de produits non essentiels, y compris le vinyle et les CD, pour se concentrer sur la fourniture d’articles ménagers et de nourriture essentiels aux clients. Maintenant, après avoir renforcé son équipe avec 175 000 nouvelles embauches, le grand détaillant en ligne devrait reprendre la commande et la vente de produits non essentiels pour le compte de marchands tiers.

Néanmoins, Amazon limitera toujours le volume total des produits tiers dans ses entrepôts pour le moment, afin de s’assurer que les articles pertinents arrivent aux portes des clients le plus rapidement possible. Vraisemblablement, les services de traitement renouvelés d’Amazon s’appliqueront au vinyle, aux objets de collection de musique, à l’équipement et aux instruments, mais la société n’a pas rendu public les détails de la politique.

Alors qu’un éventail d’autres sociétés – basées sur Internet et physiques – ont du mal à rester à flot au milieu de la pandémie de COVID-19, Amazon a réussi à élargir sa clientèle et sa portée. Confrontés à des blocages généralisés et à des commandes de maintien à domicile, sans parler des fermetures d’entreprises non essentielles, un nombre substantiel d’acheteurs effectuent l’essentiel de leurs achats sur Internet.

Fait révélateur, bien que l’économie soit en difficulté et que le marché boursier se soit séparé d’une grande partie de sa valeur, l’action d’Amazon, négociée sous le symbole AMZN, a atteint une valeur record cette semaine. Au moment d’écrire ces lignes, le prix par action de la société tournait autour de 2 310 $, un chiffre étonnant, étant donné que le même titre valait environ 1 700 $ par action il y a un mois.

En plus de faire face à la menace immédiate de transmission présentée par le nouveau coronavirus, de nombreuses entreprises d’État, dont Wal-Mart et Costco, sont invitées à cesser de vendre des produits non essentiels. Certains acheteurs en colère dénoncent cette exigence.

Quant aux amateurs de vinyle, l’annonce signifie que la mise en quarantaine est devenue un peu plus facile. La journée du magasin de disques a été fermée et pratiquement tous les magasins de vente de disques physiques sont fermés en raison des blocages de coronavirus. Déjà, des entreprises comme Qrates ont pris des mesures pour contourner les fermetures des livraisons non essentielles au détail et sur Amazon, mais heureusement, le gel du vinyle chaud est désormais levé.