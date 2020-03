Amazon Music for Artists se lance officiellement avec une intégration profonde d’Alexa

Amazon Music for Artists est désormais disponible – fournissant des données d’analyse et une intégration approfondie d’Alexa.

Amazon a lancé la semaine dernière la plate-forme d’analyse pour les artistes pour correspondre à Spotify et Apple Music. Ces outils d’analyse donnent aux artistes un aperçu et des statistiques sur la façon dont les fans interagissent avec la musique sur la plate-forme. Ces données deviennent de plus en plus pertinentes pour l’industrie de la musique pour leur valeur dans la découverte musicale.

Amazon Music for Artists est disponible sur iOS et Android, et en tant que site Web.

L’application donne aux artistes des statistiques comme des statistiques d’écoute totale ou des données plus granulaires comme des performances sur 24 heures. Les artistes peuvent voir de quel pays proviennent leurs fans, les données de streaming en temps réel et les fans qui interagissent le plus. L’application garde également une trace des listes de lecture d’Amazon Music et des stations où leur musique apparaît. Les données remontent à 2018 et sont actualisées toutes les quelques heures.

Une différence entre Amazon Music for Artists et ses concurrents – il inclut des données Alexa. Ces données se composent du nombre total de demandes vocales d’un artiste ainsi que de données plus granulaires. Les artistes peuvent voir comment les fans demandent des albums, des chansons ou des paroles en utilisant Alexa.

Les données de commande vocale peuvent conduire de nouvelles façons pour les artistes de se promouvoir. On dit que Spotify examine les commandes vocales avec la commande “Hey, Spotify”. Le service Alexa d’Amazon propose plus de musique que tout autre assistant numérique. Les données granulaires qui incluent la façon dont les fans interagissent vocalement avec leur musique préférée sont la prochaine frontière numérique.

Amazon confirme que la commande «Alexa, play…» est la deuxième requête vocale la plus populaire.

Selon le directeur d’Amazon Music, seules les commandes vocales pour définir une minuterie ont battu les demandes de lecture de musique. CD Baby est le seul partenaire de lancement de distribution pour la nouvelle application. Les artistes distribués via CD Baby bénéficieront d’un accès rapide à la nouvelle fonctionnalité s’ils en font la demande. Amazon dit que plus de distributeurs viendront au service “bientôt”.

