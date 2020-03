Amazon suspend ses achats de vinyle pour se concentrer sur les livraisons médicales et alimentaires

Pour distribuer plus rapidement et plus efficacement des aliments et des fournitures médicales, Amazon a temporairement cessé de commander en masse des CD et des disques vinyle.

La pause d’achat devrait durer jusqu’au 5 avril au moins, date à laquelle la capacité de traitement d’Amazon et l’état de la pandémie de coronavirus (COVID-19) seront évalués. Dans l’intervalle, les acheteurs pourront toujours acheter des CD et des disques vinyle déjà stockés dans les entrepôts d’Amazon. Cependant, ces commandes et d’autres non essentielles seront probablement soumises à de longs retards d’expédition.

De plus en plus de clients restent à l’intérieur en raison de la crise des coronavirus, et les achats de panique généralisés ont provoqué des pénuries alimentaires et médicales à l’échelle nationale. Par conséquent, la demande de services de livraison d’Amazon a explosé, à tel point que l’entreprise augmente son salaire horaire et cherche à embaucher 100 000 nouveaux employés.

Pour les artistes et les maisons de disques, le gel des commandes en masse peut s’accompagner d’une sorte de doublure argentée, car il n’y aura probablement pas autant de CD et de produits vinyliques contrefaits vendus à des clients involontaires.

Alors que les ventes de vinyles ont connu une croissance substantielle pendant 14 années consécutives, le format musical adoré a connu quelques mois difficiles.

En février, Apollo Masters, l’une des deux sociétés connues pour produire la laque utilisée pour presser les maîtres de vinyle, a brûlé. Personne n’a été blessé dans l’incendie, mais la tragédie a choqué les maisons de disques, les artistes et les fans de vinyle.

Et la semaine dernière, le Record Store Day 2020 a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19; l’événement prévu, célébré à l’échelle internationale, devrait maintenant avoir lieu en juin.

Le président Trump et le Congrès sont en train de négocier un plan de relance important destiné à alléger la pression économique causée par le coronavirus. Plus tôt dans la journée, le président Trump a annoncé que la frontière canado-américaine sera fermée au trafic non essentiel, à l’exclusion du commerce; hier, le Canada a fermé sa propre frontière à tous les non-citoyens, à l’exception des Américains.

Sur le plan international, certaines parties de l’Europe ont encore du mal à contenir la propagation du COVID-19. Plus de 2 000 résidents espagnols ont été testés positifs pour COVID-19 pendant la nuit, et l’Italie a signalé plus de 4 000 diagnostics supplémentaires.

Selon les derniers chiffres publiés, près de 215 000 cas de coronavirus ont été confirmés dans le monde, et environ 8 000 de ces personnes vivent aux États-Unis.