Amazon, VEVO, TikTok, Intel Cancel SXSW, les organisateurs n’annuleront toujours pas

Amazon, Vevo et TikTok ont ​​tous annulé leurs apparitions SXSW 2020 au cours des dernières 24 heures. Mais le méga-festival devrait encore avoir lieu.

Alors que l’épidémie de coronavirus (COVID-19) fait rage, plus d’entreprises annulent encore leurs apparitions programmées Sud par Sud-Ouest (SXSW 2020). Malgré cela, les organisateurs de SXSW 2020 sont convaincus que leur méga festival se déroulera comme prévu.

Facebook et Twitter s’étant récemment retirés de l’événement, Amazon, Vevo, Intel et TikTok ont ​​annoncé aujourd’hui qu’ils emboîteraient le pas. Hier, un employé d’Amazon dans l’État de Washington a été diagnostiqué avec COVID-19, et un avertissement à l’échelle de l’établissement a été émis pour le centre de distribution où cette personne travaille.

La déclaration de TikTok sur SXSW 2020, partagée avec Digital Music News hier soir, a indiqué que même si “le risque est relativement faible, nous nous trompons par prudence”. De même, le porte-parole de Vevo a clairement indiqué que son entreprise avait soigneusement examiné la question avant de décider de se retirer dans l’intérêt des employés et des participants au SXSW.

Les hauts dirigeants de SXSW ont réitéré dans une déclaration que l’événement de 10 jours à Austin, au Texas, aura effectivement lieu, malgré ces retraits très médiatisés et l’annulation d’autres grands rassemblements, dont le F8 de Facebook. Il a également été souligné que le festival respectera les directives de sécurité d’Austin Public Health.

De manière significative, les organisateurs du SXSW 2020 sont allés jusqu’à acheter des publicités Google dans leur effort pour communiquer sans équivoque que le méga festival se poursuivra. Après avoir recherché «SXSW annulé», plusieurs internautes ont signalé des publicités affirmant le contraire – que SXSW 2020 n’est pas annulé. La publicité Google a également été repérée par DMN mardi.

COVID-19 est apparu pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, et l’infection s’est propagée depuis dans le monde entier; des cas ont été confirmés sur chaque continent à l’exception de l’Antarctique.

Derrière la Chine, la Corée du Sud a signalé le plus d’infections au COVID-19, avec plus de 5 600 diagnostics à ce jour. Le nombre de cas COVID-19 au Japon a dépassé les 1 000, ce qui fait penser à certains que les Jeux olympiques de Tokyo de cet été seront reportés. L’Italie a signalé le plus de victimes de coronavirus en Europe.

Alors que le gouvernement iranien a révélé plus de 2 300 infections à coronavirus, le total réel serait beaucoup plus élevé. Plusieurs hauts responsables du gouvernement sont descendus avec COVID-19, et dans un mouvement sans précédent, plus de 54 000 prisonniers iraniens ont été temporairement libérés pour minimiser la prévalence de l’infection.

Le SXSW 2020 devrait commencer le 13 mars et des annulations supplémentaires de participants sont attendues dans les prochains jours.