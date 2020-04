Ambar Lucid partage une nouvelle vidéo «The Garden Song»: Regardez

Ambar Lucid a partagé une nouvelle vidéo pour “The Garden Song” – l’outro de son nouvel album Garden of Lucid. La vidéo, réalisée par Thevideoboy, la suit alors qu’elle tombe au centre de la Terre. Regardez-le ci-dessous.

Garden of Lucid a été libéré vendredi. “Beaucoup de choses que je dis dans ma musique sont des choses que je pense que beaucoup de gens ont besoin d’entendre”, a-t-elle déclaré dans une nouvelle interview avec Pitchfork. “Ou peut-être qu’ils ont juste besoin d’un rappel, ou ils n’ont personne dans leur vie qui leur dira. Beaucoup de choses sont des choses que j’aurais aimé que quelqu’un me dise quand j’étais plus jeune. ” Lire «L’âme de la taille d’une arène d’Ambar Lucid vous aidera à surmonter.»

