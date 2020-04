Amber Mark couvre la «boîte en forme de cœur» de Nirvana: écouter

Amber Mark a publié une nouvelle couverture de “Heart-Shaped Box” de Nirvana. Elle a autoproduit et enregistré la couverture à son domicile de New York. Regardez sa propre vidéo ci-dessous.

“Pour moi, faire de la musique dans la quarantaine COVID-19 a probablement été le seul point positif à sortir d’une tragédie comme celle-ci”, a déclaré Amber Mark dans un communiqué de presse. «Toute la pression que je ressens normalement lorsque je travaille sur la musique est levée. Et j’ai juste cette mentalité de «f ** k it». Les gens vous voient vraiment dans votre état le plus nu et vice versa. C’est la beauté de la musique que je fais en ce moment. C’est juste moi qui fouette tout ce que je ressens. Le garder minimal a été la mentalité clé pour moi et juste m’amuser avec. J’insistais tellement sur les visuels et le message que j’envoyais avec ma musique. J’ai déjà beaucoup appris sur moi-même pendant la quarantaine. Et espérons continuer cette mentalité quand tout cela sera enfin terminé. »

