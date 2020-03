Amber Mark diffuse Old Hollywood dans une vidéo «généreuse»

Amber Mark vient de sortir un clip musical sensuel pour ‘Generous’ – le premier single de son deuxième album à venir, qui devrait sortir plus tard cette année.

Réalisé par Nathalie Christmas, ‘Generous’ combine de manière transparente le glamour du milieu du siècle avec des styles contemporains, ce qui ressemble à un ajustement parfait pour une chanson R&B qui échantillonne des cordes de la piste instrumentale très évocatrice de 1961 de Henry Mancini, ‘Lujon’. ‘Generous’ présente la chanteuse, compositrice et productrice dans une variété de scènes glamour et burlesques hollywoodiennes et s’ouvre avec l’artiste canalisant le look emblématique de Marylin Monroe de Gentleman Prefer Blondes.

Dans un communiqué de presse, Mark a partagé: «J’ai toujours été tellement impressionné par l’esthétique de la fin des années 50 – du début des années 60. Je voulais créer un visuel qui a été inspiré par cette époque mais qui a également intégré le style contemporain que nous avons maintenant ». Mark a ajouté que «‘ Generous ’a un si bel équilibre entre l’ère hollywoodienne classique et le monde hip-hop dans lequel nous vivons actuellement. J’ai pensé qu’il était essentiel d’exprimer cela visuellement ».

Co-écrit par Amber et produit par Julian Bunetta – dont les génériques incluent One Direction, Thomas Rhett et Jesse Ware – le slow jam haletant a déjà accumulé plus d’un million de flux depuis sa sortie en janvier.

Depuis la sortie de ses débuts en 2017, à 3 h 33, Amber a amassé une clientèle dévouée – qui a récemment atteint le cap des 100 millions de streams – et a été largement acclamée grâce à sa voix sophistiquée et son style musical unique, qui puise dans diverses influences. L’année dernière, elle a captivé le public au Pitchfork Festival et au Governor’s Ball et a sorti deux singles, «Mixer» et «What If», qui ont attiré des fans des deux côtés de l’Atlantique. 2020 s’annonce comme une année encore plus grande. En plus de publier un suivi de son EP Conexão, Amber devrait apparaître à Coachella 2020. En attendant, elle peut être considérée comme l’un des visages de la nouvelle campagne printanière de Calvin Klein.

Visitez le site officiel de l’artiste pour les dates de tournée.