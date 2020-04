Amber Mark lance une partie «Waiting (Demo)» de la série «Covered-19»

La chanteuse / compositrice basée à New York, Amber Mark, lance une toute nouvelle démo inspirée de l’isolement, Waiting (Demo), dans le cadre de sa série de couvertures et d’originaux à paraître au cours des prochaines semaines, intitulée «Covered-19».

‘Waiting (Demo)’ a été entièrement autoproduit et enregistré depuis son appartement de NYC pendant le verrouillage de la ville et suit sa précédente couverture de Nirvana. ‘Boîte en forme de cœur’. L’artiste polyvalent autodirige également des visuels originaux pour accompagner chaque morceau de la série «Covered-19».

Le nouveau single est une ode sensuelle et downtempo à la dévotion tout au long de ces temps de test qui rappelle le premier album d’Amber 2017 EP 3:33 am.

Mark a tenu à rester productif pendant la pandémie mondiale actuelle et l’auto-isolement qui en résulte; «Pour moi, faire de la musique dans la quarantaine Covid-19 a probablement été le seul point positif à sortir d’une tragédie comme celle-ci. Toute la pression que je ressens normalement lorsque je travaille sur la musique est levée. Et j’ai juste cette mentalité ‘f__k it’. Les gens vous voient vraiment dans votre état le plus nu et vice versa. C’est la beauté de la musique que je fais en ce moment. C’est juste moi qui fouette tout ce que je ressens. “

Parallèlement à ses nouveaux “Waiting (Demo) et” Heart-Shaped Box “, Mark a également publié une courte couverture du morceau classique de The Who” The Seeker “sur ses réseaux sociaux, ce qui a valu un approbation de nul autre que Pete Townshend, qui a commenté” Je suis en état de choc. Trop cool. Je vous remercie. Vous l’avez fait vôtre. ».

La série «Covered-19» suit son récent single ‘Généreuse’; une séduisante coupe de chambre qui emprunte des cordes au «Lujon» de Henry Mancini. La piste a déjà été diffusée plus de 2,5 millions de fois.

“ Generous ” est venu à la suite d’une excellente année 2019 pour Amber qui l’a vue accumuler plus de 100 millions de flux combinés, jouer une tournée à guichets fermés au Royaume-Uni et dans l’UE, y compris Scala à Londres, et avoir des singles “ Mixer ” et “ What If ”, tandis que ‘Mixer’ a été nommé l’une des meilleures chansons de NPR en 2019.

