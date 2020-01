Amber Mark partage une nouvelle chanson «généreuse»: écouter

Amber Mark a partagé une nouvelle chanson intitulée “Generous” avec une vidéo lyrique. Découvrez-le ci-dessous.

Le projet le plus récent de la chanteuse basée à New York était son EP Conexão en 2018. Elle a également sorti le titre “Put You On” avec DRAM en single plus tard dans l’année. En 2019, Mark a sorti deux nouveaux morceaux: «Mixer» en avril et «What If» en juin.

Lisez la rubrique Rising de Pitchfork «Rencontrez Amber Mark, dont la pop soulful vous fera danser et pleurer en même temps».

