Amberian Dawn publie un vidéoclip pour la chanson-titre ‘Looking For You’

Métalliques mélodiques finlandais AMBERIAN DAWN ont sorti le clip officiel de leur dernier single, le titre de leur prochain album, “Je te cherche”. En un mot, cette fusion à haute tension représente parfaitement l’album à venir et son son poétique.

le “Je te cherche” clip reflète esthétiquement le conflit entre les souvenirs, les désirs et laisser votre vie ancienne derrière. Des lignes vocales mélodiques monumentales qui rappellent les géants de la pop suédoise ABBA associez-vous à de forts sons influencés par la pop des années 80 et fusionnez avec des tambours lourds et des riffs de guitare pour créer une impressionnante création fluide. Ce mélange addictif ne peut être décrit que comme suit: finnois ABBA le métal à son meilleur. AMBERIAN DAWN a développé son style et l’a épicé en entrant et en créant un nouvel univers musical.

Claviériste Tuomas Seppälä déclare: “Ceci est le joyau de la couronne de l’album. Cette chanson est exactement ce que l’on appelle”ABBA le métal, c’est tout. Claviers envoûtants et dramatiques, mélodies fortes et tonnes de pistes vocales. J’ai travaillé en étroite collaboration avec un synthétiseur finlandais Kebu pour obtenir ce merveilleux son de clavier vintage. Je me suis laissé aller dans le monde de la musique de synthétiseur des années 80, puis mes camarades de groupe m’ont aidé à arranger la chanson en un AMBERIAN DAWN chanson.”

“Je te cherche” sortira le 31 janvier. AMBERIAN DAWN navigue vers un nouveau style, qui est encore plus mélodique, piloté par clavier et non seulement une symbiose sophistiquée, mais encore leur propre style: le nouvel album est emballé avec une écriture de chansons bien polie et immaculée, pleine de mélodies accrocheuses et de parties de clavier épiques qui envoyer immédiatement des frissons dans le dos.

Les paroles aux multiples facettes et émotionnelles fournissent un arrière-plan approprié pour la flambée des guitares et des interludes classiques élégants: un cocktail très addictif qui est complété par une version de couverture de ABBA‘s “Mettre tout ton amour sur moi”.

AMBERIAN DAWN est:

Chant: “Capri” Päivi Selo



Guitare: Emil Pohjalainen



Basse: Jukka Hoffren



Tambours: Joonas Pykälä-aho



Claviers: Tuomas Seppälä

Crédit photo: Karri Harju



