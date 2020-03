American Terror Feat. Skid Row, Sugar Ray, Phunk Junkeez, Grayson Manor Members: Vidéo lyrique ‘Judgement’

Groupe heavy punk / metal LA TERREUR AMÉRICAINE, mettant en vedette des membres de SKID ROW, RAYON DE SUCRE, PHUNK JUNKEEZ et GRAYSON MANOR, vient de sortir “Jugement”, le premier single de son premier album. La piste est disponible en streaming et en achat sur toutes les principales plateformes numériques en ce moment et la vidéo lyrique officielle peut être visionnée ci-dessous.

LA TERREUR AMÉRICAINEle record de long métrage, intitulé “Influenceur”, sera publié le 22 mai par Groupe d’étiquettes EMP, le label fondé par MEGADETH bassiste David Ellefson avec un dirigeant de l’industrie Thom Hazaert. Le groupe et EMP précédemment fait équipe pour sortir leur EP numérique éponyme l’an dernier, avec leur première vidéo, “Châtiment”.

En plus de la sortie numérique de “Influenceur”, LA TERREUR AMÉRICAINE imprimera des tirages spéciaux au format physique limité, dont certains ne seront réservés qu’à l’achat lors des prochaines tournées de ce printemps / été.

“Influenceur” a été conçu, produit et mixé par un chanteur Brad Cox (GRAYSON MANOR) à son Black Paw Studios à Lawrenceville, Géorgie. Brad est partenaire de l’édition entreprise Musique de Black Paw avec un producteur légendaire Mike Clink (GUNS N ‘ROSES, MEGADETH, METALLICA) et récemment mélangé ICARUS WITCHc’est “Adieu monde cruel” album. Le record a été maîtrisé par Troy Glessner (PERTURBÉ, AUGUST BURNS RED, ICÔNE À LOUER) à Spectre Studios à Seattle, Washington.

LA TERREUR AMÉRICAINEl’enregistrement et la programmation créative incluent le guitariste Pat Valley (GRAYSON MANOR), bassiste Murphy Karges (ex-RAYON DE SUCRE), le batteur Rob Hammersmith (SKID ROW), et DJ Soulman (PHUNK JUNKEEZ), avec bassiste GK Via (GRAYSON MANOR) intervenir en direct. GK et Brad avait également déjà fait équipe dans le groupe hardcore SUPERJAK, géré par Billy Milano (STORMTROOPERS DE LA MORT, M.O.D.).

Brad Cox dit: “Nous avons formé LA TERREUR AMÉRICAINE faire quelque chose de nouveau. C’est une attitude punk classique avec des grooves métalliques et une attaque moderne. C’est le coup de poing dans la gorge que la musique manque. Je pense que nous avons vraiment trouvé les bons gars pour faire quelque chose de nouveau et d’intéressant. Et quand est venu le temps de chercher une étiquette, nous avons pensé EMP était un ajustement parfait. Après une introduction de notre ami commun Mike Clink, Thom et je l’ai frappé, et ce fut la chimie instantanée. Et à partir de là, c’était à peu près inévitable. “

Ajouts Hazaert: “LA TERREUR AMÉRICAINE est juste un groupe de rock and roll ball-to-the-wall. Et en tant que label qui chevauche vraiment cette barrière entre le classique et le moderne, je savais que ce serait un bon choix. Quand le gars qui a produit ‘Appetit pour la destruction’ vous dit de vérifier le groupe de son ami, vous le faites. Et en général, ça va être génial. Et c’était certainement le cas avec LA TERREUR AMÉRICAINE. ”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).