Amoeba Music ferme définitivement son Sunset Blvd. Emplacement

L’emplacement d’Amoeba Music sur Sunset Boulevard ne rouvrira pas, selon une nouvelle déclaration publiée par le célèbre disquaire.

Les dirigeants d’Amoeba ont pris la décision après avoir examiné l’état de la crise du coronavirus (COVID-19), la probabilité que les fermetures d’entreprises non essentielles de la Californie empêchent les clients de fréquenter Amoeba dans un avenir prévisible et les risques potentiels pour la santé (pour les employés et les clients) associés avec se déplacer pour rouvrir rapidement le spot Sunset Boulevard.

Au lieu de cela, Amoeba se concentrera sur la construction et l’organisation de son magasin Hollywood Boulevard prévu depuis longtemps, qui devait à l’origine remplacer l’emplacement de Sunset Boulevard autour de la fête du Travail (7 septembre). De plus, les hauts fonctionnaires d’Amoeba ont noté que le déménagement pourrait arriver plus tôt que prévu, maintenant que les employés d’Amoeba Hollywood se concentrent exclusivement sur l’effort de relocalisation.

Il y a environ cinq jours, le cofondateur d’Amoeba, Jim Henderson, a indiqué que la construction du nouveau magasin commencerait dans la semaine à venir.

Amoeba a clôturé sa déclaration en réitérant: “La seule chose que nous savons avec certitude, c’est que nous voulons survivre… Vous nous manquez tous et ne pouvons pas attendre de pouvoir être de nouveau ensemble.”

La semaine dernière, Digital Music News a été le premier à annoncer qu’Amoeba avait lancé une campagne GoFundMe dans le but désespéré de garder ses portes ouvertes. Comme on pouvait s’y attendre, la demande d’urgence d’aide financière a obtenu de bons résultats dès le départ, amassant environ 160 000 $ en deux jours. Les contributions ont depuis ralenti, mais les fans soutiennent toujours l’initiative; au moment d’écrire ces lignes, la campagne avait permis d’amasser plus de 220 000 $ de son objectif de 400 000 $.

Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a récemment déclaré qu’il organisera des «conversations numériques avec des propriétaires de petites entreprises, des travailleurs et des chefs de file de l’industrie» pour en savoir plus sur la façon dont ils sont touchés par la crise des coronavirus, ainsi que sur les mesures qu’ils prennent pour continuer eux-mêmes et les clients en sécurité.

À ce jour, les professionnels de la santé ont diagnostiqué environ 43 500 cas de COVID-19 en Californie, et 1 755 Californiens ont péri de la maladie.