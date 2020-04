Amoeba Music lance une campagne GoFundMe pour survivre

La célèbre marque de magasins de disques Amoeba Music fait face à un avenir incertain en raison des contraintes économiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19) – à tel point que son co-fondateur, Marc Weinstein, a créé une page GoFundMe demandant aux fans une aide d’urgence.

La campagne GoFundMe s’intitule à juste titre «Amoeba a besoin d’aide pour survivre», et sa description s’ouvre sur un bref historique des humbles débuts d’Amoeba et de sa croissance ultérieure en un symbole de la résurgence du magasin de disques indépendant. Le rôle d’Amoeba dans le lancement de carrières d’artistes et dans la direction de diverses initiatives caritatives est également détaillé.

Ensuite, la description révèle sans ambages les difficultés fiscales auxquelles Amoeba est confrontée à la suite de la crise des coronavirus et ses mesures de verrouillage correspondantes: «Nous avons traversé de nombreuses tempêtes – 911, récessions, Internet, téléchargement et streaming. Mais nous ne savons pas que nous pouvons résister à la tempête COVID-19 », indique le texte.

Ayant utilisé ses économies pour couvrir les paiements de loyer et les chèques de paie des employés depuis que la pandémie COVID-19 a forcé sa fermeture, Amoeba manque d’argent. La Californie, comme de nombreux États, a mis en place des mesures axées sur la prévention (le gouverneur de Californie Gavin Newsom a rendu une ordonnance de séjour à domicile le 19 mars, tout en fermant temporairement des entreprises non essentielles). Bien que les aides fédérales et d’État puissent aider, ces possibilités d’aide financière ne «répondront pas aux besoins de notre avenir à court terme», indique le communiqué.

Déjà, de nombreuses entreprises ont été obligées de fermer complètement, les gouvernements ne parvenant pas à disperser les fonds d’urgence. Malheureusement, les efforts du gouvernement fédéral pour injecter de l’argent dans les entreprises et garder les employés sont au mieux désordonnés. Le programme de protection des chèques de paie, par exemple, a rapidement manqué de fonds, un grand pourcentage d’entreprises n’ayant pas pu obtenir de financement. Pendant ce temps, des méga-banques comme Bank of America ont été accusées de donner la priorité aux gros clients et font actuellement face à des litiges pour des décaissements injustes en PPP. Dans ce brouillard, il est difficile de savoir si Amoeba a reçu une aide ou peut raisonnablement s’attendre à une aide fédérale.

Et donc, Weinstein demande aux fans de soutenir son entreprise pendant cette calamité extrêmement difficile – et sans précédent -. Au moment d’écrire ces lignes, un peu moins de 1 500 donateurs avaient promis environ 60 000 dollars à la cause. L’objectif actuel est de 400 000 $.

En février, Digital Music News a été le premier à annoncer qu’Amoeba Hollywood avait l’intention de déménager dans de nouvelles installations d’ici la fête du Travail, le 7 septembre. De toute évidence, ces plans – et ce calendrier – ont été perturbés, mais GoFundMe d’Amoeba note qu’en plus de couvrir les coûts opérationnels à court terme, la marque utilisera les contributions des fans pour aider à financer le mouvement imminent.

Récemment, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a reconnu que son état progressait dans la lutte contre le nouveau coronavirus, avant de repousser les appels à lever les ordonnances de séjour à domicile et d’autres restrictions. À ce jour, les professionnels de la santé ont diagnostiqué près de 30 000 Californiens avec COVID-19.