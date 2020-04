Amoeba Music lève 160 000 $ en 2 jours – et ça continue

Les fans de musique et les clients fidèles ont contribué plus de 160 000 $ et comptent pour la campagne GoFundMe lancée par Amoeba Music plus tôt cette semaine.

Cette impressionnante première démonstration de soutien financier est le résultat de la contribution d’environ 3 700 personnes – de nombreuses célébrités et des personnalités notables. La promesse de 5000 $ de Chris Rock est actuellement la plus importante que la page GoFundMe d’Amoeba ait reçue. De plus, l’écrivain Insidious and Saw Leigh Whannell a soutenu Amoeba avec un paiement de 1000 $, tandis que la star de Portlandia Fred Armisen a contribué 200 $.

De nombreux donateurs – certains qui ont versé des sommes importantes et d’autres qui ont fourni une aide modeste – ont choisi de rester anonymes.

Mardi, Digital Music News a été le premier à signaler que le co-fondateur d’Amoeba, Marc Weinstein, avait lancé une campagne GoFundMe dans le but désespéré de maintenir en vie sa chaîne de magasins de disques vieille de plusieurs décennies. En plus de devoir faire face à l’impact financier de la crise des coronavirus (COVID-19), Amoeba est en train de déménager son magasin d’Hollywood; une partie de l’aide GoFundMe sera utilisée pour couvrir les frais de déménagement.

Dans une récente interview accordée au Los Angeles Times, le copropriétaire d’Amoeba, Jim Henderson, a indiqué que le nouvel emplacement de sa marque à Hollywood commencera la construction au cours de la semaine prochaine. Cette évolution, ainsi qu’un flux apparemment constant de contributions des fans via GoFundMe, semblent de bon augure pour l’avenir d’Amoeba.

La levée de fonds GoFundMe d’Amoeba s’est accompagnée d’une vague de soutien sur les réseaux sociaux.

“Acheter de la musique en ligne pour soutenir @amoebamusic”, a écrit un utilisateur de Twitter, dont le message se terminait par un emoji en forme de cœur.

«Découvrir que Amoeba Music pourrait fermer à cause de la pandémie m’a rendu vraiment triste. L’amibe est une partie essentielle de Los Angeles. : ((, »A tweeté une autre personne.

Au moment d’écrire ces lignes, les hauts fonctionnaires d’Amoeba n’avaient pas encore adressé une assistance considérable aux fans via une déclaration publique ou une mise à jour de la page GoFundMe. Cependant, un message est probablement à venir.