Amon Amarth va lancer le jeu mobile «Berserker»

“Berserker”, le nouveau jeu mobile autonome des Vikings heavy metal AMON AMARTH en collaboration avec un développeur / éditeur suédois de jeux vidéo Ride & Crash Games AB, est une mini aventure dans le AMON AMARTH série de jeux, qui a vu le jour en 2017. Situé sur les côtes de l’Angleterre, en tant que Thor, vous devez vaincre quatre types d’ennemis féroces et surmonter un puissant défi de boss pour saisir la victoire et libérer l’Angleterre de son roi maléfique.

Le jeu sera disponible à partir du 21 février, au prix de 4 $, sur l’App Store iOS et Google Play ainsi que Ride & Crash Games AB en ligne.

Prenez votre marteau et votre casque à cornes historiquement inexact, il est temps d’écraser vos ennemis! Vous contrôlez Thor, le dieu du tonnerre, dans une toute nouvelle aventure de jeu mobile dans le AMON AMARTH univers de jeu. Cette fois, il se dirige vers la mère Terre pour combattre le méchant roi d’Angleterre.

Embarquez pour un voyage périlleux à travers sept nouveaux niveaux, situés sur les rives de l’Angleterre médiévale, où le danger ne dort jamais. Les chevaliers, les archers, la cavalerie et les moines brandissant des crucifix feront de leur mieux pour arrêter Thor sur ses traces. Montrez-leur à la dure pourquoi c’est une énorme erreur! Frayez-vous un chemin à travers sept niveaux jusqu’au dernier défi du boss! Pouvez-vous sauver l’Angleterre de son méchant roi? Pour empêcher le jeu de vieillir comme l’hydromel gâté, il existe également 30 réalisations nouvelles et stimulantes possibles pour vous pousser à la limite – et vous inciter à revenir pour plus!

Qui est le plus rapide du pays? Qui tue le plus de prêtres? Frayez-vous un chemin vers le sommet et gagnez en exclusivité AMON AMARTH marchandise. La compétition débutera avec la sortie du jeu le 21 février et se poursuivra jusqu’au 30 avril. Le 30 avril, vous serez jugé! Quel rang aurez-vous gagné contre vos camarades de jeu? Les 100 meilleurs artistes recevront des prix! Les prix peuvent comprendre des articles de jeu limités, tels qu’un AMON AMARTH un t-shirt, une mini affiche signée ou d’autres trophées glorieux à afficher avec fierté.

Bien sûr, chaque bataille a besoin d’une bande-son entraînante, donc ce jeu propose trois prêts pour la bataille AMON AMARTH des morceaux de leur dernier album “Berserker”, récemment refaite dans un style rétro old-school pour votre plaisir païen.

Même si vous avez déjà expérimenté AMON AMARTH univers de jeu et considérez-vous comme un maître du tonnerre et de la foudre, il y a des surprises à découvrir. Déverrouillez de nouveaux marteaux et essayez le marteau de feu, de glace ou de loup pour voir celui qui vous convient le mieux! Votre but ultime est de semer le plus de peur possible dans le cœur de vos ennemis. Il y a aussi une toute nouvelle attaque de puissance! Thor est en effet le dieu du tonnerre, mais maintenant il est aussi le dieu des berserkers! Libérez une bande entière d’entre eux lorsque les choses deviennent difficiles et riez méchamment en regardant vos ennemis se faire déchirer par vos nouveaux alliés.

Hâtez-vous, le temps presse! Votre mission est proche: Grab Mjölnir, blast AMON AMARTH, sauvez l’Angleterre!



