Amorphis interprétera l’album “ Tales From The Thousand Lakes ” en entier en tournée nord-américaine à l’automne 2020

Metallers progressifs mélancoliques finlandais AMORPHIS prendra la route cet été et cet automne pour célébrer leur sortie légendaire de 1994 “Contes des mille lacs”. Chaque soir, l’album classique sera joué dans son intégralité. Le trek de 38 dates débutera le 11 septembre avec trois spectacles au Kingsland à Brooklyn avant de faire des arrêts à Worcester, West Hollywood et Atlanta et se terminera à Hartford au Webster Theatre le 26 octobre. Le soutien du trek proviendra de ENTOMBED A.D. et NERVOSA.

AMORPHISc’est Esa Holopainen commente: “Nous sommes vraiment ravis de célébrer le 30e anniversaire d’Amorphis en Amérique du Nord cet automne. Et l’enfer oui, ce sera une tournée vraiment spéciale. AMORPHIS exécutera «Contes des mille lacs» album dans son intégralité. Ne manquez pas cette course car nous avons une gamme de tueur avec ENTOMBED A.D. et NERVOSA justificatif.”

Les billets pour la visite sont maintenant en vente sur EnterTheVault.com.

Dates de tournée confirmées:

11 septembre – Brooklyn, NY @ Kingsland



12 septembre – Brooklyn, NY @ Kingsland



13 septembre – Brooklyn, NY @ Kingsland



14 septembre – Montréal, QUE @ The Fairmount



15 septembre – Québec, QUE @ Le D’Auteuil



16 septembre – Toronto, QUE @ MOD Club



18 septembre – Worcester, MA @ The Palladium



19 septembre – Reading, PA @ Reverb



20 septembre – Cleveland, OH @ Agora Ballroom



22 septembre – Milwaukee, WI @ Miramar Theatre



23 septembre – Des Moines, IA @ Vaudville Mews



24 septembre – Belvidere, IL @ Apollo Theatre



25 septembre – Joliet, IL @ The Forge



26 septembre – Minneapolis, MN @ The Cabooze



27 septembre – Winnipeg, MB @ Park Theatre



29 septembre – Edmonton, AB @ The Starlite Room



30 septembre – Calgary, AB @ Dickens



02 octobre – Vancouver, BC @ Rickshaw Theatre



03 octobre – Seattle, WA @ El Corazon



04 octobre – Portland, Or @ Hawthorne Theatre



05 octobre – Sacramento, CA @ Holy Diver



06 octobre – Oakland, CA @ Oakland Metro Operahouse



07 octobre – West Hollywood, ca @ Whisky A Go Go



08 octobre – San Diego, CA @ Brick By Brick



09 octobre – Mesa, AZ @ Club Red



11 octobre – Denver, CO @ Hermans Hideaway



13 octobre – Austin, TX @ Come & Take It Live!



14 octobre – San Antonio, TX @ Rock Box



15 octobre – Houston, TX @ Scout Bar



16 octobre – Dallas, TX @ Trees



18 octobre – Tampa, FL @ Orpheum



19 octobre – West Palm Beach, FL @ Kelsey Theatre



20 octobre – Orlando, FL @ The Abbey



21 octobre – Atlanta, GA @ The Masquerade



22 octobre – Richmond, VA @ Canal Club



23 octobre – Baltimore, MD @ Soundstage



24 octobre – Clifton, NJ @ Dingbatz



25 octobre – Hartford, CT @ Webster Theatre

AMORPHISdernier album de, “Reine du temps”, a été publié en mai 2018 via Explosion nucléaire. Le suivi des années 2015 “Sous le nuage rouge” comprenait l’utilisation de cordes réelles, de flûtes, d’arrangements orchestraux et même de chœurs. De plus, c’était la première fois que les gens pouvaient entendre AMORPHIS parolier Pekka Kainulainen sur l’album, comme il a contribué un discours en finnois.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).