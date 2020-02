AMW Group propose des services d’étiquettes musicales pour les musiciens et des labels de disques

L’industrie de la musique et du divertissement a connu un déclin notable dans la façon dont sa maison de disques traditionnelle et ses maisons de divertissement ont été initialement créées pour capitaliser sur les talents créatifs des artistes et des musiciens qu’elle a signés.

Au cours des 10 dernières années et plus récemment au cours des 5 dernières années, en particulier avec l’émergence du marketing numérique, l’augmentation de l’auto-édition et des centaines de points de distribution de produits qui permettent aux artistes de distribuer leur travail directement aux fans a alimenté le succès des deux musiciens indépendants et maisons de disques.

La popularité croissante des plateformes de distribution de musique numérique telles que TuneCore, CD Baby et Bandcamp a considérablement facilité la tâche des artistes indépendants et des maisons de disques pour présenter leur musique directement à leur public. Avec ce type de levier, les artistes peuvent désormais contrôler la manière et la façon dont ils diffusent leur musique, communiquer directement avec leurs fans et créer une image de marque authentique sans interférence extérieure.

Qu’ils partagent leurs morceaux en ligne via une plateforme sociale comme Twitter, Facebook ou Instagram, ou directement sur un point de vente de musique comme Spotify, Amazon, iTunes ou SoundCloud, les artistes et les labels peuvent désormais le faire directement sans avoir à respecter les règles et réglementation d’un label majeur.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie du divertissement et des événements en direct, AMW Group a travaillé avec certains des meilleurs artistes et interprètes du monde pour promouvoir leur musique et les aider à construire leur marque. Désormais, l’agence internationale de divertissement et de marketing présente ses services de label de musique signature pour aider les musiciens indépendants et les maisons de disques à créer leurs propres plans de réussite tout en gérant leurs artistes et leurs talents en interne. Les principaux services consistent à créer une marque grâce au marketing numérique, à la gestion des médias sociaux et à la publicité, à faire entendre votre musique grâce à diverses stratégies promotionnelles et à planifier la stratégie commerciale de votre label à long terme. Consultez plus d’informations sur les services d’étiquettes musicales du groupe AMW ci-dessous pour en savoir plus sur la façon dont ils peuvent aider à élever vos artistes et leur musique au niveau supérieur.

1. Stratégie du plan de match

Pour de nombreuses maisons de disques indépendantes, l’une des tâches les plus difficiles qu’un PDG doit assumer consiste à s’assurer qu’il dispose d’une feuille de route suffisante pour non seulement créer la musique, mais aussi pour la promouvoir efficacement. En plus d’enregistrer les calendriers et la promotion du projet, décider des dates de sortie du produit, des tournages vidéo et des partenariats et collaborations commerciaux potentiels finira par se retrouver sur la liste des tâches du PDG.

Mais, avant de plonger sans direction et les étapes appropriées pour gérer le label, il est important de considérer votre stratégie. La stratégie du plan de match peut également vous servir de guide commercial et comprendra une vue d’ensemble des projets et des produits du label, des plans marketing et des lancements, ainsi qu’un calendrier réaliste qui vous permettra de gérer plusieurs aspects de votre marque.

Après la consultation initiale pour en savoir plus sur votre projet, l’équipe de gestion de projet d’AMW se mettra au travail pour rassembler les éléments importants de votre stratégie de plan de match. Au cours de ce processus, l’équipe discute de vos réalisations passées, de vos objectifs actuels, des versions de produits à venir et des jalons tout en créant des étapes d’action faciles à utiliser qui vous donnent un contrôle direct sur la manière et le moment où vous choisissez de promouvoir la musique de vos artistes. Le Game Plan est un plan marketing personnalisé où les buts et objectifs sont clairement définis et définis. Tout ce qui doit être fait à partir de là est de vous assurer que vous suivez le contenu de votre calendrier de sortie de Game Plan et d’apporter des modifications si nécessaire.

2. Marketing numérique

Le service de marketing numérique d’AMW couvre les bases de base de la création et du maintien d’une solide présence en ligne. Que ce soit par le biais de bannières publicitaires payantes, de publications sponsorisées, de promotions YouTube ou de campagnes d’influence, l’établissement d’une empreinte numérique est essentiel pour les labels indépendants, car la plupart des consommateurs soutiennent et achètent les produits qu’ils aiment en ligne. C’est la même chose avec la musique. Avec des services de musique en streaming comme Spotify et iTunes qui sont incroyables pour les artistes indépendants qui cherchent à développer leur marque, les services de marketing numérique d’AMW mettent votre contenu directement devant votre public.

Le marketing numérique est un incontournable pour créer une notoriété et accroître la visibilité de la marque en ligne. Que vous souhaitiez promouvoir la sortie de votre album sur un blog de culture pop ou via une plateforme de médias sociaux, AMW Group peut créer une campagne de marketing numérique accrocheuse qui incarne votre image et vous aide à traduire votre message auprès de votre public. Alors que l’industrie du marketing numérique continue de croître, il devient de plus en plus important de vous assurer que vous disposez de stratégies efficaces pour atteindre votre public en ligne.

3. Promotion de la playlist

Si personne n’entend votre musique, comment pouvez-vous vous attendre à faire de votre carrière émergente une entreprise commerciale durable? Tu ne peux pas. C’est pourquoi le service de promotion de listes de lecture d’AMW est l’occasion idéale pour mettre en rotation vos nouveaux morceaux sur des plates-formes telles que Spotify, iTunes, Amazon et d’autres grands services de streaming musical et détaillants en ligne. Laissez une équipe de professionnels chevronnés sécuriser les emplacements de playlist pour le nouvel album de votre artiste couvrant tous les types de genres, y compris Pop, R&B, Hip Hop, EDM, Country, Rock, Contemporain et Jazz. Le succès de votre label dépendra étroitement de la popularité de votre artiste, à la fois des ventes de musique traditionnelle et numérique, et de la recherche d’autres opportunités pour monétiser votre marque. Le service de promotion de listes de lecture permet aux artistes d’être ajoutés à des listes de lecture spécifiques à un genre dans Spotify où ils sont susceptibles d’être découverts et appréciés par de nouveaux publics.

4. Annonces publicitaires

Bien que l’utilisation de sites comme Instagram et Facebook puisse être efficace pour promouvoir votre étiquette, l’utilisation de méthodes publicitaires traditionnelles comme les panneaux d’affichage peut également faire passer votre message. La publicité extérieure existe depuis des siècles et elle fonctionne toujours. AMW peut mettre votre musique devant les bonnes personnes au bon moment. Le service publicitaire Billboard peut vous aider à diffuser votre message avec une exposition directe dans les zones et les emplacements à fort trafic.

Que vous fassiez la promotion d’une sortie d’album ou d’un événement en direct, la taille et l’emplacement importants d’un panneau d’affichage attireront certainement l’attention. De plus, avec les dernières avancées technologiques en matière de panneaux d’affichage numériques, vous n’avez pas à vous inquiéter si quelqu’un verra votre annonce.

Les panneaux d’affichage numériques sont grands, lumineux et affichent des images et des graphiques d’une manière différente des panneaux d’affichage traditionnels. Dans l’ensemble, les panneaux d’affichage numériques sont plus susceptibles d’être reconnus par les passants, car leur seul affichage attire l’attention. Laissez AMW Group porter votre produit sur grand écran avec une publicité Billboard magnifiquement numérisée qui met votre projet au centre de l’attention.

5. Campagnes de relations publiques musicales

La publicité peut être une excellente source d’exposition organique pour les artistes gérés par un label indépendant. Non seulement la publicité ouvre la porte pour que votre artiste soit vu et entendu à travers un média différent plutôt que par le personnel ou l’équipe de production interne, mais la publicité est également la pierre angulaire de la construction d’une fondation de presse solide. Les campagnes de relations publiques d’AMW sont conçues pour répondre aux besoins d’artistes nouveaux et connus.

Gérées par une équipe de professionnels des relations publiques, les campagnes de relations publiques d’AMW sont un excellent moyen de présenter directement la voix et l’image de votre marque aux masses. Des campagnes publicitaires numériques aux campagnes traditionnelles plus étendues, AMW dispose de services de relations publiques adaptés à tous les types de projets musicaux et s’est imposé comme un leader de l’industrie en lançant et en exécutant des campagnes réussies. La communication musicale peut faire toute la différence en étant un artiste que les gens connaissent et en étant un artiste dont personne n’a jamais entendu parler. AMW Group peut présenter les artistes de votre label à une variété d’opportunités médiatiques, y compris, mais sans s’y limiter, des placements de blogs en ligne, des articles de magazine, des interviews télévisées, radiophoniques et de podcasts, et même des apparitions et des performances en direct.

6. Gestion des médias sociaux

Il est fort probable que la plupart des maisons de disques auront au moins deux à trois artistes sur leur liste au début. Ces artistes auront différents projets, horaires d’enregistrement, dates de représentation, etc. Ils auront également différents profils de médias sociaux avec des comptes sur les plateformes les plus populaires: Twitter, Facebook, Instagram. Certains labels et artistes prennent du temps pour mettre à jour leur statut, publier et s’engager dans du nouveau contenu et interagir avec leur fanbase, mais ce n’est pas toujours possible.

AMW propose des services de gestion des médias sociaux qui vous permettront de vous concentrer sur la création de musique et la gestion de votre label tandis que nous nous concentrons sur la création de votre calendrier de contenu et la publication régulière sur vos profils pour maintenir vos fans engagés. La gestion des médias sociaux comprend la collaboration avec votre équipe pour définir un calendrier de contenu approprié, rechercher des images et des illustrations qui mettent en valeur votre marque et vous assurer que votre contenu social transmet le meilleur message pour votre marque. AMW peut également aider à la croissance organique de vos profils sociaux avec une campagne personnalisée ciblant des données démographiques et des régions spécifiques.

La gestion d’une entreprise, quelle qu’elle soit, prend du temps, des efforts et un travail acharné. La gestion d’une maison de disques n’est certainement pas différente. Si vous êtes un nouvel artiste, que vous dirigez actuellement une maison de disques ou que vous prévoyez d’en lancer une prochainement, AMW Group est la bonne équipe à appeler pour développer votre label.

Leur équipe experte de professionnels de la musique et du marketing a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie et peut vous aider à faire passer votre label de A à Z avec une variété de services, notamment la stratégie de plan de jeu, le marketing numérique, la promotion de listes de lecture, les publicités sur panneau d’affichage, les campagnes de relations publiques et les médias sociaux La gestion.

