Amy Lee d’Evanescence dévoile ses opinions politiques pour la première fois: “ Je ne me prosternerai jamais devant un dictateur ”

ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee a dévoilé ses opinions politiques pour la première fois, expliquant qu’elle “ne peut pas rester” et garder la bouche fermée pendant que “la liberté de son pays lui est enlevée”.

LeeLa décision de s’exprimer a apparemment été provoquée par le vote du Sénat contrôlé par le GOP mercredi 6 février pour acquitter Le président Donald J. Trump sur les deux articles de destitution sans appeler de témoins. Le Sénat a voté 52-48 pour acquitter Atout sur le premier article de mise en accusation qui l’accusait d’abus de pouvoir. Le deuxième article l’accusant d’obstruction au Congrès a été rejeté par un vote de 53-47 sur les lignes de parti.

Pour démettre le président de ses fonctions, les deux tiers du Sénat, soit 67 législateurs, devaient voter pour le condamner.

Plus tôt aujourd’hui, Lee a publié la déclaration suivante via Twitter:

“Je n’ai jamais parlé publiquement de mes opinions politiques. Je peux respecter des choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord et j’ai toujours voulu que ma musique soit un endroit libre où les gens de toutes les croyances, de toutes les couleurs, de tous les genres peuvent se réunir et avoir quelque chose en commun.

“Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que la liberté de mon pays est enlevée. Il ne s’agit pas d’une histoire, d’un côté ou d’une fête contre une autre. Il s’agit simplement du bien et du mal, de ce qui est acceptable et ce n’est pas assez bon pour moi et ce n’est bon pour aucun de nous. Nous méritons mieux.

“Je n’accepte pas le mensonge, la tricherie ou l’intimidation de la part de mon gouvernement.

“Notre héritage est un pays libre, mais la voix de beaucoup est tordue et étouffée par quelques-uns au pouvoir.

“Je ne me prosternerai jamais devant un dictateur.

“Il est très difficile de croire que c’est arrivé à ce point parce qu’en tant qu’Américain, j’ai toujours eu le privilège de croire en l’abri de mon pays, et l’idée que personne à l’intérieur de la Maison Blanche n’abuserait de leur pouvoir. Nous avons le un plus grand pouvoir de se lever en tant que nation et de dire non. C’est NOTRE pays et nous ne pouvons pas laisser quelques costumes gourmands nous le voler. Nous ne pouvons pas les laisser nous déchirer.

“Républicains et démocrates, nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons été intentionnellement divisés afin d’être conquis. Nous sommes TOUS manipulés et utilisés, et la seule façon de nous sauver est de briser les frontières de la partisanerie et de se regrouper pour lutter pour la vérité. Nous devons rechercher la vérité par nous-mêmes.

“Ne faites pas confiance à quelqu’un parce qu’il est au pouvoir à la télévision. Les mauvaises personnes arrivent au pouvoir tout le temps et si le mensonge est autorisé, elles vous diront tout ce que vous voulez entendre. Les menteurs essaieront toujours de faire paraître quelque chose de simple déroutant.

“En voici une simple: Quiconque a refusé d’entendre des témoins ne cherche clairement pas la vérité. Accepter cet abus dit que nos dirigeants peuvent nous mentir, nous tromper, prendre des décisions sans notre contribution et nous faire taire lorsque nous essayons de Il ne s’agit pas de vos politiques ou de vos croyances, mais de notre liberté.

“Pensez par vous-même. Cherchez la vérité. Utilisez votre voix.”

ÉVANESCENCE jouera au Télécharger festival à Tokyo en mars. Après une courte pause, le groupe part pour une tournée colossale massive en Europe avec DANS LA TENTATION. Le nouveau lot de dates débute le 4 avril à Bruxelles, en Belgique, et se termine à Birmingham, au Royaume-Uni, le 1er mai. ÉVANESCENCE revient ensuite aux États-Unis pour une émission à The Fillmore à Minneapolis, Minnesota le 14 mai, suivie d’une apparition au Festival de musique et d’arts Sonic Temple. Tous les billets sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur le site Web officiel du groupe.



