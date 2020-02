Amy Winehouse, Madness, Soul II Soul rejoignent le Walk of Fame Musique

Le Music Walk of Fame à Camden, au nord de Londres, dévoilera de nouvelles pierres sur trois jours différents la semaine prochaine, ajoutant les héros locaux Amy Winehouse, Madness et Soul II Soul au marqueur existant pour The Who, dévoilé en novembre dernier.

Le réseau national BBC Radio 6 Music descendra sur la ville de Camden pour son festival de musique, qui aura lieu dans certains des lieux les plus célèbres de la région. Pour coïncider, Music Walk of Fame honorera trois autres résidents les plus célèbres de Camden, à partir de lundi prochain (2 mars) avec Madness.

La pierre de Winehouse sera dévoilée le 4 mars et Soul II Soul’s le 6 mars. Tous les dévoileurs invités surprise sont promis pour chaque cérémonie.

Les dévoilements de Winehouse et Soul II Soul seront suivis d’événements «uniques et passionnants» inspirés par les artistes. Mercredi prochain, Music Walk of Fame organisera une collecte de fonds pour la Fondation Amy Winehouse pour aider leur travail à prévenir l’abus de drogues et d’alcool chez les jeunes. Le rassemblement aura lieu de 13 h à 16 h au restaurant Gabetos au marché des écuries, Chalk Farm Road, NW1 8AH.

Le 6 mars, il y aura une performance live du groupe de jazz acide de longue date Brand New Heavies, qui sont des collaborateurs de Soul II Soul, et célébrera la contribution de ce dernier collectif à la musique. Jazzi Q & Aitch B de la gamme originale du système de son Soul II Soul (dirigé par le leader du groupe Jazzie B) sera également sur place pour jouer des classiques Soul II Soul avec un set de DJ.

Le membre fondateur du Music Walk of Fame et la célèbre photographe de rock Jill Furmanovsky seront également de la partie pour les documenter pour la postérité.

«Un foyer de culture et de musique»

«La ville de Camden a toujours été un foyer de culture et de musique», a déclaré Madness dans un communiqué, «et nous avons eu le grand privilège d’avoir été décollé de cette grande ville. Sans Camden, nous n’aurions rien été, donc c’est un grand honneur d’être les récipiendaires de la pierre Music Walk of Fame. Je vous remercie.”

Mitch & Janis Winehouse, les parents d’Amy, notent: «Nous savons tous à quel point Amy adorait sa bien-aimée Camden, alors à quel point son nom fait maintenant partie du tissu même de l’endroit qu’elle aimait. Faire partie du Music Walk of Fame est un grand honneur. Nous sommes absolument ravis que l’héritage musical d’Amy soit célébré de cette manière. “

Jazzie B déclare à propos de l’honneur du Walk of Fame de Soul II Soul: «C’est formidable d’être reconnu pour la musique que nous avons produite et le mouvement que nous avons créé, à deux pas de là où tout a commencé.»

Écoutez le meilleur d’Amy Winehouse sur Apple Music et Spotify.