Ana Tijoux annonce un nouvel album et partage la vidéo d’une nouvelle chanson: Regarder

L’artiste chilienne de hip-hop Ana Tijoux a annoncé son premier album studio en six ans. Antifa Dance sortira plus tard cette année, et Tijoux a partagé la chanson-titre et un clip vidéo d’accompagnement, réalisé par Daniela López Lugo et co-vedette de la chanteuse-compositrice-interprète chilienne Alex Anwandter. Découvrez le visuel coloré post-apocalyptique ci-dessous, ainsi que les dates de tournée prévues pour Tijoux.

Le dernier album d’Ana Tijoux était Vengo de 2014. Son nouvel album comprendra la chanson de protestation «#CACEROLAZO». Tijoux a déclaré dans un communiqué:

Il y a quelques années, il était impensable de réévaluer le mot fascisme.

Face à l’autoritarisme, à la haine implacable pour l’autre, nous

revenir à «l’Art», avec toute sa force. L’art chargé de musique

et couleur. L’art qui répond en danse, un mouvement organisé de

belle rébellion. C’est pourquoi nous avons décidé de faire un album dansant.

Nous croyons profondément que de la douleur, le plus pur acte d’amour et

la résistance est née. Antifa Dance.

Ana Tijoux:

07-20 San Jose, Californie – The Ritz

07-21 Los Angeles, Californie – The Regent Theatre

07-23 Chicago, IL – Thalia Hall

07-26 Washington, DC – Chat noir

09-08 Londres, Angleterre – Jazz Cafe

