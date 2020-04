Andrea Bocelli bat un record YouTube avec la diffusion de «Music For Hope»

Andrea Bocelli performance solo en direct du Duomo de Milan le dimanche de Pâques dernier a été un événement historique et a battu le record du plus grand public pour une diffusion en direct classique dans l’histoire de YouTube.

Plus de 2,8 millions de téléspectateurs simultanés ont écouté la performance du ténor italien “Music For Hope – Live From Duomo di Milano” le 12 avril, ce qui en fait l’une des plus grandes performances musicales en direct de tous les temps. Coachella détient toujours le record du plus grand flux de musique en direct jamais enregistré avec environ 82,9 millions de vues en direct, mais cela a également impliqué plusieurs artistes en trois jours.

La performance de 25 minutes a attiré plus de 28 millions de vues dans le monde au cours de ses premières 24 heures et, mardi matin, avait dépassé 35 millions de vues. Il a également atteint la première place sur les graphiques de tendances de YouTube dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, au Canada, en Espagne, au Mexique, au Brésil, en Argentine, en Bolivie, au Chili et en Colombie.

La performance a été visionnée plus de 35 millions de fois depuis dimanche soir. Après les éloges et les appréciations des fans du monde entier, Bocelli a partagé une déclaration sur sa performance emblématique.

«Je suis ému et ravi d’avoir reçu une réaction aussi écrasante qui a dépassé nos attentes les plus élevées…. Ce fut un honneur et un privilège incommensurable de prêter ma voix aux prières de millions de personnes, réunies en une seule étreinte – un petit et grand miracle dont le monde entier était le protagoniste, et qui confirme mon optimisme quant à l’avenir de notre planète. . “

Bocelli, accompagné uniquement par l’organiste Emanuele Vianelli, a interprété un certain nombre de pièces soigneusement choisies, dont «Ave Maria», «Panis Angelicus» de Franck et une interprétation émotionnelle de «Amazing Grace».

“YouTube est honoré d’avoir joué un rôle en s’assurant que le monde puisse se réunir, en tant que famille de musique, pour voir, entendre et écouter la performance d’Andrea Bocelli à une date aussi historique”, Lyor Cohen, responsable mondial de la musique de YouTube , a déclaré dans un communiqué.

L’événement, qui était à l’invitation de la ville et de la cathédrale, a été promu par la ville de Milan et la Veneranda Fabbrica del Duomo, produit par Sugar Music, Universal Music Group et Decca Records. La participation de Bocelli était entièrement bénévole en collaboration avec Almud et Maverick Management.

La Fondation Andrea Bocelli (ABF) a lancé une collecte de fonds COVID-19 pour aider les hôpitaux à acheter des fournitures pour protéger leur personnel médical. Les dons peuvent être effectués par Campagne GoFundMe.

Écoutez Musique pour l’espoir d’Andrea Bocelli: Du Duomo di Milano sur Apple Music et Spotify.