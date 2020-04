Andrea Bocelli se produira à Pâques depuis une cathédrale italienne vide

Le chanteur d’opéra Andrea Bocelli doit se produire depuis une cathédrale vide dans son Italie natale le dimanche de Pâques, le 12 avril, et retransmettre l’effort aux fans du monde entier.

La cathédrale Duomo de Milan, connue sous le nom de cathédrale de Milan au niveau international, servira de site à la performance très attendue de Bocelli. La construction de la cathédrale historique a commencé en 1386 et la structure est considérée par beaucoup comme un symbole de la riche histoire et de la culture italienne.

Les responsables de la ville de Milan ont demandé à Andrea Bocelli de montrer ses talents pour diffuser un message d’espoir à Pâques, et l’homme de 61 ans a rapidement accepté. Bocelli sera accompagné non par un public physique, car l’Italie est toujours en lock-out, mais par les téléspectateurs numériques et l’organiste Emanuele Vianelli.

Pour les Américains, le livestream YouTube commencera à dix heures du matin pour les téléspectateurs de la côte ouest (PT) et à une heure de l’après-midi pour ceux de l’est (ET).

S’exprimant sur la décision d’offrir un concert de Pâques de Milan, Andrea Bocelli a déclaré: “Je suis honoré et heureux de répondre” Si “à l’invitation de la ville et du Duomo de Milan.”

Ni les organisateurs ni Bocelli n’ont révélé de setlist complète pour l’événement, qui est étiqueté «Music for Hope». Cependant, les célèbres œuvres «Ave Maria» et «Sancta Maria» devraient être exécutées.

À ce jour, l’Italie a enregistré le plus de décès COVID-19 de tous les pays; plus de 18 000 Italiens ont péri à cause de la maladie.

Il y a exactement un mois, le 9 mars, le pays a mis en place des mesures de verrouillage strictes pour freiner la propagation du coronavirus et réduire sa prévalence. De plus, Milan est la capitale de la Lombardie, qui a signalé près de 55 000 cas de COVID-19 (le plus de toutes les régions d’Italie) et plus de 10 000 décès.

Aujourd’hui, des sources ont indiqué que le gouvernement italien avait l’intention de prolonger l’ordre de verrouillage jusqu’au 3 mai, alors même que le Danemark et la République tchèque envisagent un retour progressif à leurs activités normales.