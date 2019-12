Andrea Ferro de Lacuna Coil dit que l'album «Black Anima» a été «accueilli» par les fans de la vieille école et les fans plus récents

BOBINE DE LACUNE chanteur Andrea Ferro a parlé à Kaaos TV de Finlande du dernier album du groupe, "Black Anima". Le suivi des années 2016 "Délire" a été publié le 11 octobre dans le monde entier par Century Media Records. A demandé comment le nouveau BOBINE DE LACUNE des chansons sont reçues par les fans, Andrea a déclaré: "Ils vont vraiment bien. C'est un album qui a été très bien accueilli par les fans de la vieille école et les nouveaux fans. Je pense que c'est un album qui contient un peu de toutes nos couleurs en tant que groupe, tous nos sons. Je dirais que certaines chansons en particulier sont plus axées sur le son original du groupe, plus sur le côté gothique des choses. D'autres sont plus groovy, des chansons modernes. Donc, elles fonctionnent bien en Europe et en Amérique, réellement."

Il a poursuivi: "Nous avons déjà fait une tournée aux États-Unis pendant cinq semaines avec TOUT CE QUI RESTE, et il a été très réussi de présenter les nouveaux morceaux. Mais à l'époque, il n'y avait que des singles – pas encore l'album. L'album est sorti la dernière semaine de cette tournée, puis directement dans la tournée européenne, parce que nous voulions… ne pas quitter les principaux marchés que nous avons. Parce que parfois dans le passé, nous nous sommes beaucoup concentrés sur l'Amérique du Nord, parce que c'était un endroit très réussi pour nous, et parfois nous arrivions un peu trop tard en Europe, alors que l'album avait déjà quelques mois. Donc, cette fois, nous avons essayé tout ce qui est possible pour les intégrer presque en même temps… C'est difficile (à retirer), mais nous l'avons fait avec les singles. Nous avons sorti les trois premières chansons (dans les semaines précédant l'arrivée de l'album), nous avions donc déjà des choses à jouer sur la tournée (américaine). Et nous avons gardé court sur la course de cinq semaines. Et puis nous reviendrons (aux États-Unis) plus tard. "

L'édition deluxe de "Black Anima" est livré avec un deck personnalisé en édition limitée, créé avec l'aide d'un artiste Micah Ulrich.

Pendant la tournée nord-américaine, BOBINE DE LACUNE promu "Black Anima" en interprétant les deux premiers singles du LP, "Couches de temps" et "Téméraire". Les morceaux étaient accompagnés de clips vidéo réalisés par Roberto Cinardi (alias. SaKu), un collaborateur de longue date du groupe, qui a également travaillé sur BOBINE DE LACUNEcourt métrage de 2012 "Dark Passengers".

En octobre dernier, BOBINE DE LACUNE a publié un Amazon Original chanson intitulée "Mauvaises choses".

Formé en 1994, BOBINE DE LACUNE a célébré son 25e anniversaire en 2019.



