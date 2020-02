Andreas Kisser à propos de son entrée chez Sepultura en 1987: «The Chemistry Was Instant»

Dans une récente interview avec le “Madeleine en métal avec jet” montrer sur Metal Messiah Radio, guitariste Andreas Kisser a expliqué comment il est venu rejoindre SEPULTURA en 1987 en remplacement de Jairo Guedz. Kisserpremière sortie en studio avec SEPULTURA était la même année “Schizophrénie”, un album qui a démontré une nette amélioration par rapport au groupe de 1986 “Visions morbides” débuts, non seulement dans le département de guitare solo, mais aussi dans la composition et la production de chansons. KisserLe rôle principal jouerait une place plus importante dans la suite SEPULTURA sorties, en particulier les années 1989 “Sous les vestiges” et 1991 “Survenir”, servant de complément idéal à Max Cavaleratravail de guitare rythmique. Kisser a depuis assumé pratiquement toutes les fonctions de guitare depuis Cavaleraacrimonieux de 1996 séparé de SEPULTURA et sert maintenant de compositeur principal du groupe. Aujourd’hui, Kisser et bassiste Paulo Xisto Pinto Jr. sont les seuls restes de SEPULTURAest la gamme classique.

“J’avais un groupe à São Paulo [Brazil]; SEPULTURA vient de Belo Horizonte », a déclaré Andreas (entendre l’audio ci-dessous).« C’est une ville différente. C’est à huit, neuf heures de route les uns des autres. J’avais ce groupe de l’école et nous développions un son plus lourd, plus influencé par KREATOR, DESTRUCTION, ‘Hell Awaits’ SLAYER et tout ça. Mais mes partenaires, mes musiciens, ils ne voulaient pas prendre le contrôle de leur carrière. Ils avaient d’autres plans. L’un voulait travailler avec son père dans une grande entreprise. Ils étaient riches – ils ne voulaient pas suivre [music]. Quand j’ai rencontré le SEPULTURA les gars, ils sont venus à São Paulo avec un autre groupe, MUTILATEUR; ils étaient sur le point de se produire dans ma ville natale. Je suis allé les voir et j’ai rencontré Max et Igor [[Cavalera]pour la première fois. Après un mois ou deux, j’étais à Belo Horizonte, qui est SEPULTURAest la ville natale, juste pour y aller en vacances, juste pour leur rendre visite et les voir pratiquer. Ensuite, j’ai joué un peu avec Igor. Nous en avons joué KREATOR, certains SLAYER. La chimie était instantanée. C’était vraiment là. Quelques semaines plus tard, Jairo, leur guitariste, est parti. Et je n’avais pas de groupe à São Paulo. Ils voulaient un guitariste et l’impression était vraiment bonne que j’avais avec SEPULTURA et eux avec moi. Nous avons donc décidé d’unir nos forces. J’ai déménagé dans leur ville natale et ‘Schizophrénie’ a été enregistré peu après. “

SEPULTURAdernier album de, “Quadra”, a été publié le 7 février via Dossiers d’explosion nucléaire. Le disque est un effort de concept créé à la Suède Fascination Street Studios avec un producteur renommé Jens Bogren. Elle sera suivie d’une tournée mondiale débutant en mars.

SEPULTURA comprend Kisser, Xisto Pinto Jr., chanteur Derrick Green et batteur Eloy Casagrande.



