Andreas Kisser de Sepultura: «Nous ne sommes pas là pour plaire à tout le monde»

SEPULTURA guitariste Andreas Kisser a déclaré à Dead Rhetoric dans une nouvelle interview que son groupe n’avait jamais envisagé de le quitter après le départ du guitariste / chanteur fondateur Max Cavalera en 1996. “Non, nous n’y avons jamais pensé”, a-t-il dit. “Changer de chanteur est toujours difficile – surtout Max qui était une personnalité très forte, une image. Bien sûr, apporter Derrick [[vert]dans, un mec totalement différent, un black dans la scène metal, ce qui est très rare.

“Nous ne sommes pas là pour plaire à tout le monde – si vous ne l’aimez pas, d’accord”, a-t-il poursuivi. “Si vous l’aimez, très bien. Nous ne sommes pas ici en tant qu’église ou religion pour endoctriner des gens ou y faire croire ce que je crois. C’est de l’art. D’une manière ou d’une autre, cela va toucher les gens d’une bonne et d’une mauvaise façon. La l’influence est là.

“Les gens parlent de merde SEPULTURA, mais ils parlent encore SEPULTURA, vous connaissez? Nous n’avons jamais pensé à plaire à personne. Qui est fan de SEPULTURA? Il est très difficile de créer un stéréotype d’un SEPULTURA fan, tu sais? Nous avons des grands-mères aux petits enfants qui aiment SEPULTURA. Certaines personnes aiment une période de temps spécifique, ou un album, ou tout. Trente-cinq ans d’un groupe, donc ce n’est pas comme un IRON MAIDEN fan que vous pouvez voir de loin. Nos albums montrent que nous sommes très divers et que nous ne nous enfermons pas vraiment dans une chose spécifique. Nous faisons de la musique parce que nous aimons faire de la musique. “

SEPULTURALa gamme classique de la société s’est effondrée en 1996 avec la Max après que le reste du groupe se soit séparé de sa femme Gloria comme leur manager. Son frère, batteur Igor Cavalera, resté avec le groupe pendant 10 ans avant de partir SEPULTURA et faire équipe avec Max dans CAVALERA CONSPIRACY.

Bien que SEPULTURA a maintenu une base de fans irréductible dans toutes les parties du monde tout au long des trois ans et demi et plus de l’histoire du groupe, Max-era albums “Les racines” et “Chaos A.D.” étaient de loin SEPULTURAest le plus grand succès commercial, ayant tous deux été certifié or aux États-Unis pour des ventes dépassant cinq cent mille exemplaires.

SEPULTURAest le nouvel album, “Quadra”, sortira le 7 février via Dossiers d’explosion nucléaire.



