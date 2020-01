Andreas Kisser déclare que la programmation actuelle de Sepultura est «très solide»

Josh Rundquist de That Drummer Guy a récemment mené une interview avec un guitariste Andreas Kisser de métallurgistes brésiliens / américains SEPULTURA. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur SEPULTURA vers 2020:

Andreas: “Nous sommes dans une grande dynamique; la programmation est très solide. Notre organisation, nos managers et tous les grands labels, une suite incroyable – je pense que tout ce qui nous aide, vraiment, à nous concentrer sur la musique et à vraiment explorer autant que nous peut sur la musique. Je pense[lenouveau[thenewSEPULTURA album] «Quadra», est vraiment une conséquence de l’élan dans lequel nous vivons. C’est fantastique. “

Sur les différents côtés de SEPULTURA qui se reflètent dans “Quadra”:

Andreas: “Je pense que c’était le concept initial, je pense. Tout est très influencé par les nombres, la numérologie, la géométrie. Je pense que le concept de «Quadra», cela nous a vraiment aidés à diviser l’album en quatre parties – c’était l’idée; comme le vinyle, le double album, les faces A, B, C et D. Chaque face a une caractéristique très forte des trucs que nous utilisions et faisions auparavant. Je pense que le premier côté est plus lié au thrash old-school de «Sous les restes», ‘Schizophrénie’, tous les groupes que nous écoutions à l’époque. Le côté B est dédié à plus de notre côté percussif, notre côté plus groovy, comme ‘Chaos A.D.’, ‘Les racines’, ‘Contre’, le type de chansons comme ‘Étranglement’ ou «Phantom Self» de notre dernier album qui rassemble les rythmes brésiliens avec des riffs lourds. La face C est plus connectée à notre monde instrumental, ce qui est très important pour SEPULTURA. Depuis le premier jour depuis que j’ai rejoint le groupe en 1987 ‘Schizophrénie’, nous avions déjà deux instrumentales, ‘Les abysses’ et «Symphonie Inquisition». Depuis lors, nous avons toujours aimé explorer les trucs instrumentaux car c’est une caractéristique du monde du métal, comme vous[[LE FER] JEUNE FILLE et METALLICA et tant d’autres groupes qui représentent vraiment différentes chansons au format instrumental, donc nous avons été très inspirés par ce monde, en particulier la chanson «Iceberg Dances» de notre dernier album, qui avait des guitares acoustiques, l’influence classique, qui a vraiment exploré la musicalité. La face D, la dernière face, est plus connectée ou plus influencée par la chanson «Machine Messiah» lui-même, qui est très lent, très mélodique. Nous pourrions explorer différentes façons d’utiliser Derrickc’est[[vert]voix, les chœurs et l’orchestration. Sur la dernière chanson, nous avons une chanteuse faisant partie de la chanson qui est quelque chose que nous voulions utiliser depuis longtemps, pour avoir une femme, un type de texture différent, une texture sonore. Ça a tellement bien fonctionné. Oui, je suppose que nous avons exploré tout ce que nous faisions dans le passé, ainsi que toutes les nouvelles choses que nous apportons sur l’album. “

Sur la portée globale de “Quadra”:

Andreas: “C’est un voyage, surtout de nos jours. Le monde du métal est génial parce que les fans aiment vraiment l’album à écouter du début à la fin. Il ne s’agit pas de singles, comme une chanson qui sort de rien ou de nulle part. C’est comme un concept et le fan de métal aime acheter l’officiel [product], ils n’achètent généralement pas de bootlegs et toutes ces conneries. Cela garde la scène forte parce que l’argent va au bon endroit, aux groupes, donc ça fait bouger toute la scène. C’est un grand élan pour le métal, pour le thrash et tout ça. Je pense que c’est aussi le moment idéal pour un album comme “Quadra”. “

Sur la pochette pour “Quadra”:

Andreas: “La pochette de l’album était quelque chose d’un peu difficile à trouver pour celui-ci car sur les deux derniers albums sur lesquels nous avons travaillé ‘Médiateur [Between Head And Hands Must Be The Heart]” et puis «Machine Messiah», nous avons eu l’illustration assez tôt dans le processus, ce qui aide toujours à écrire la musique, à apporter une petite direction d’image à ce que nous faisons et à d’autres choses, mais pour «Quadra», c’est venu un peu plus tard car le concept est tellement large. Nous pourrions représenter et essayer de trouver différentes icônes pour représenter ce que nous voulons dire, mais je pense que l’argent, qui est la pièce représentée ici sur la couverture, que l’icône pourrait représenter cette première règle de survie. Nous avons besoin d’argent pour survivre indépendamment de notre religion, de notre politique ou de l’endroit où nous vivons dans ce monde. Nous avons besoin d’argent pour naître, nous avons besoin d’argent pour survivre, nous avons besoin d’argent pour mourir. Fondamentalement, c’est notre premier jugement de quelqu’un. Lorsque vous rencontrez quelqu’un où vous travaillez ou quoi que ce soit, vous avez une relation avec quelqu’un, c’est de l’argent. S’il est un clochard ou s’il est millionnaire, vous allez vous situer quelque part entre les deux ou aux extrêmes. C’est ainsi que nous traitons avec les gens, à en juger par les stéréotypes s’il est noir, s’il est asiatique, s’il est riche ou pauvre, ou s’il est communiste ou capitaliste. Ce sont des concepts dans nos esprits. «Quadra» amène cette question: pourquoi croyons-nous à ce concept que nous avons? Tout simplement parce que nous sommes allés dans une certaine école ou une certaine université ou regarder un certain film, ou si votre grand-mère vous a raconté une histoire que vous croyez? Qui sait? Cela pourrait être un mensonge ou une mauvaise interprétation d’un événement ou quelque chose, mais vous prenez cela comme vrai parce que vous faites confiance à votre grand-mère. Vous n’avez aucune raison de ne pas lui faire confiance, mais vous considérez cette information comme une vérité, mais cela pourrait ne pas être vrai. je pense «Quadra» traite vraiment de cela et des concepts et de ce qu’est un pays et pourquoi nous avons ces lignes imaginaires qui divisent les gens par la croyance et la race et toute cette stupidité. Je suppose que c’est la raison pour laquelle l’argent et la pièce sont là parce qu’ils représentent la règle principale de l’esclavage. L’argent est une illusion. Vous avez besoin d’au moins deux personnes pour convenir qu’un morceau de papier a une certaine valeur, et avec cette valeur, vous échangez pour les choses dont vous avez besoin pour votre vie, mais les gens tuent et meurent pour quelque chose qui n’existe pas. C’est époustouflant, mais c’est pourquoi nous y touchons. «Quadra» représente cela, comme cet ensemble de règles et le bagage culturel que nous avons, et nous en sommes la conséquence. Moi même, [if I] est né en Arabie Saoudite, j’aurais un point de vue complètement différent du monde, de la famille et des femmes et de la musique et tout, mais je serais moi-même avec mon même personnage, avec mes mêmes goûts pour la nourriture et pour le sport et tout, mais avec un point de vue différent. Je pense que nous devons respecter cela. Au final, personne ne se trompe, nous ne sommes que des victimes de ce avec quoi nous avons grandi. Je pense que le message n’est pas d’attaquer les différences mais de les embrasser et d’apprendre avec elles. “

“Quadra” sortira le 7 février via Explosion nucléaire. Le disque a été créé chez Sweden’s Fascination Street Studios avec un producteur renommé Jens Bogren. Elle sera suivie d’une tournée mondiale débutant en mars.

SEPULTURA comprend vert, Kisser, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr. et batteur Eloy Casagrande.