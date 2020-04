Andrew Lloyd Webber partage des comédies musicales hebdomadaires gratuites

L’icône du théâtre musical Andrew Lloyd Webber a annoncé une nouvelle initiative de streaming, au milieu de la pandémie de COVID-19, intitulée «Les spectacles doivent continuer!». Chaque vendredi, Webber partagera une production de l’une de ses comédies musicales dans son intégralité, la laissant disponible pour diffusion pendant les 48 prochaines heures. L’initiative sera lancée sur «Les spectacles doivent continuer!» Chaîne YouTube ce vendredi 3 avril à 19 h 00 GMT avec une adaptation de Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat de 2000, avec Richard Attenborough, Joan Collins et Donny Osmond.

Le week-end suivant, les téléspectateurs peuvent également avoir hâte de voir la production 2012 de Jesus Christ Superstar, avec Mel C. des Spice Girls, Tim Minchin et Chris Moyles. D’autres annonces de programmation sont à venir, mais étant donné l’impressionnant catalogue de comédies musicales de Webber, les fans auront beaucoup à attendre.

Dans son annonce sur YouTube, Webber a partagé que l’initiative est, “Sur les comédies musicales allant de la scène à l’écran.” Ajoutant cela: “Un certain temps, enfoui dans le programme plus tard, le plus important, ma comédie musicale catastrophe, By Jeeves, et je l’aime beaucoup, et vous aussi”.

Depuis le milieu des années 60, Webber a composé certaines des comédies musicales les plus populaires, dont Cats, Evita et le plus ancien spectacle de Broadway, The Phantom Of The Opera. Les productions les plus récentes ont inclus School Of Rock de 2015, basé sur le film de 2003, et Stephen Ward de 2013, tandis que Cinderella d’Andrew Lloyd Webber sera présenté en première dans le West End de Londres en octobre.

En plus de diffuser des productions complètes au cours des prochaines semaines, «Les spectacles doivent continuer!» La chaîne YouTube propose également un accès dans les coulisses, des vidéos de chansons préférées et bien plus de Broadway, du West End et au-delà. Bien que toutes les émissions soient gratuites, les téléspectateurs sont encouragés à faire des dons à des causes artistiques telles que Acting For Others (Royaume-Uni), Broadway Cares (États-Unis) et Actors Benevolent Fund (Australie).

Écoutez le meilleur d’Andrew Lloyd Webber sur Apple Music et Spotify.