Andrew Weatherall, DJ / producteur anglais pionnier, Dead at 56

Le DJ et producteur anglais Andrew Weatherall est décédé d’une embolie pulmonaire, a annoncé aujourd’hui sa direction (17 février). Il avait 56 ans. La direction de Weatherall a déclaré dans un communiqué: «Il était soigné à l’hôpital mais malheureusement, le caillot de sang a atteint son cœur. Sa mort a été rapide et pacifique. »

Andrew Weatherall a commencé sa carrière musicale en tant que DJ au club acid house de Londres Shoom. À cette époque, à la fin des années 80, il est également co-auteur du fanzine influent Boy’s Own. En 1990, Weatherall a sorti des remix notables de “Alléluia” de Happy Mondays et “World in Motion” de New Order. Weatherall a ensuite cimenté son statut de pollinisateur croisé en coproduisant l’album Screamadelica de 1991 de Primal Scream.

Dans les années 90, Weatherall a formé plusieurs groupes, dont les Sabres du Paradis – également des remixeurs prolifiques – et Two Lone Swordsmen. En 2001, Weatherall a lancé son label Rotters Golf Club, qui a accueilli son premier EP solo, The Bullet Catcher’s Apprentice (2006), et son premier album solo, A Pox on the Pioneers de 2009. Weatherall a sorti le dernier LP de sa vie, Qualia, en septembre 2017.

We are deeply sorry to announce that Andrew Weatherall, the noted DJ and musician, passed away in the early hours of this morning, Monday 17th February 2020, at Whipps Cross Hospital, London. The cause of death was a pulmonary embolism. pic.twitter.com/cOe6KA0yts — Prescription PR (@prescriptionpr) February 17, 2020

