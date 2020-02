Andrew Weatherall, producteur de Screamadelica de Primal Scream, décède à 56 ans

Le monde de la musique est malheureusement toujours en proie à la mort et cette fois ne fait pas exception, car Andrew Weatherall, l’un des plus importants producteurs de musique des années 90 est décédé le 17 février 2020 à l’âge de 56 ans. La nouvelle a été annoncée par son manager à travers une déclaration, qui a expliqué que le DJ est également décédé d’une embolie pulmonaire:

“Nous sommes désolés d’annoncer que Andrew Weatherall, le célèbre DJ et musicien est décédé aux premières heures de la matinée, le lundi 17 février 2020, au Whipps Cross Hospital, Londres. La cause du décès était une embolie pulmonaire. Il était soigné à l’hôpital mais malheureusement le caillot de sang a atteint son cœur. Sa mort a été rapide et pacifique. »

Nous sommes profondément désolés d’annoncer que Andrew Weatherall, le célèbre DJ et musicien, est décédé tôt le matin du lundi 17 février 2020, au Whipps Cross Hospital de Londres. La cause du décès était une embolie pulmonaire. pic.twitter.com/cOe6KA0yts

La carrière d’Andrew Weatherall a commencé à la fin des années 80, être DJ au London Shoom club, c’est à ce stade qu’il a appris certaines ressources de production et le timing parfait pour mélanger des roches rock avec des rythmes dansants, grâce aux remix qui ont été rejetés par des groupes célèbres tels que Happy Mondays et New Order, mais la véritable étape vers les grandes ligues C’était en 1991, quand Andrew a commencé à travailler avec Primal Scream dans le célèbre Screamadelica.

Sur ce disque, le groupe a mis toutes les guitares et l’attitude rock, tandis que Weatherall a ajouté la touche électronique qu’Escoci recherchaita. Le résultat fut un album légendaire et historique qui, grâce à la grande variété de sons et d’influences, Ils ont réussi à se placer comme de véritables promesses de la musique britannique et à faire de Screamadelica l’un des albums les plus importants de toute leur génération. Pas pour rien, des magazines tels que Q ou NME l’ont placé dans les premières positions dans ses comptes des meilleurs matériaux de disques de l’histoire.

Comme si cela ne suffisait pas, Andrew a également eu beaucoup de projets alternatifs comme The Sabres of Paradise et Two Lone Swordsmen, en 2001, il a créé son propre label, avec lequel il sort un EP et deux albums solos: The Bullet Catcher’s Apprentice, A Pox on the Pioneers et Qualia. Tout au long de sa carrière Andrew a continué à travailler avec de grands musiciens tels que Björk, Siouxsie Sioux, Saint Etienne, Mogwai, Manic Street Preachers, My Bloody Valentine entre autres.