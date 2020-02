Andy Gill, co-fondateur de Gang Of Four, guitariste et producteur, Dead At 64

Andy Gill, guitariste et membre fondateur du légendaire groupe post-punk Gang of Four, est décédé le 1er février des suites d’une courte maladie respiratoire. Il avait 64 ans.

La nouvelle a été annoncée dans un communiqué publié sur le site compte Twitter officiel. “C’est si difficile pour nous d’écrire, mais notre grand ami et guide suprême est décédé aujourd’hui”, commence la déclaration.

«La dernière tournée d’Andy en novembre était le seul moyen pour lui de se retirer. avec une Stratocaster autour du cou, hurlant de larsen et assourdissant la première rangée. »

«Sa vision artistique sans compromis et son engagement pour la cause signifiaient qu’il écoutait toujours des mixes pour le prochain disque et préparait la prochaine tournée depuis son lit d’hôpital. Mais pour nous, il était notre ami – et nous nous souviendrons de lui pour sa gentillesse et sa générosité, sa redoutable intelligence, ses mauvaises blagues, ses histoires folles et ses innombrables tasses de thé Darjeeling. Il se trouvait que c’était aussi un peu un génie.

«L’un des meilleurs à ce jour, son influence sur la musique de guitare et le processus créatif a été une source d’inspiration pour nous tous, ainsi que pour tous ceux qui ont travaillé à ses côtés et écouté sa musique. Et ses albums et son travail de production parlent d’eux-mêmes. Va leur faire un tour… Je t’aime, mon pote. »

La déclaration est signée par les membres du groupe de Gill, John Sterry, Thomas McNeice et Tobias Humble.

Andy Gill a joué de la guitare pour Gang of Four dès la création du groupe de Leeds en 1976, aux côtés des membres originaux Jon King, Dave Allen et Hugo Burnham. Bien que leur composition ait changé plusieurs fois au fil des ans, Gill est restée le seul membre original de Gang of Four tout au long d’une carrière allant du premier single de 1978, Damaged Goods, à Happy Now 2019, leur dernier album studio.

Souvent cité comme l’un des guitaristes les plus grands et les plus distinctifs du monde, Gill a laissé sa marque sur sa propre musique, en tant que membre fondateur de Gang of Four. En pionnier du son clairsemé et irrégulier du groupe et des retours en boucle, il a également inspiré et informé des générations de musiciens. Compositeur révolutionnaire et producteur brillamment innovant, il a travaillé avec des artistes tels que les Red Hot Chili Peppers, The Stranglers, The Futureheads, Michael Hutchence, Bono, Thérapie? et les jeunes couteaux.

Gang of Four est considéré comme l’un des groupes de rock britannique les plus influents de tous les temps, avec son son post-punk définissant toute une ère de nouvelle musique sortie de Grande-Bretagne à la fin des années 70. Gang of Four a continué d’évoluer, d’innover et de rester très pertinent. Ils ont sorti le très acclamé What Happens Next en 2015, ont fait de nombreuses tournées en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Extrême-Orient l’année dernière et ont continué à sortir de nouvelles musiques, avec le dernier album Happy Now sorti en 2019 et un nouveau l’album studio vient de se terminer.

Politique et pointu, le premier album de Gang of Four Entertainment! (qui a célébré son 40e anniversaire en 2019), a été répertorié comme l’un des plus grands albums de tous les temps dans Rolling Stone, Pitchfork et autres. L’écrivain respecté David Fricke de Rolling Stone a décrit le groupe comme «probablement le meilleur groupe politiquement motivé du rock & roll».

Le monde du divertissement a rendu hommage à Andy Gill ce soir, y compris Gary Numan, Tom Morello, Graham Coxon, Frankie Boyle, Simone Marie de Primal Scream et bien d’autres.

Sur Twitter, Mike Mills de R.E.M a déclaré: «Vraiment déçu d’entendre le décès d’Andy Gill. Lui et le reste du gang ont changé la façon dont nous avons attaqué le spectacle en direct, nous ont donné un bar pour essayer de nous lever. Et tant de volume métallique… au revoir à l’un des meilleurs. R.I.P., Andy. #GangOfFour ”

Le batteur originel de Cure, Lol Tolhurst, a écrit: «RIP Andy Gill, Gang Of Four. «Marchandises endommagées» me rappellera toujours d’avoir 19 ans et d’être gratuit. Merci pour ça.”

La star de Red Hot Chili Peppers Flea a rendu hommage sur Instagram. «Andy Gill, l’un de mes guitaristes préférés de tous les temps, nous a quittés. Allez écouter l’album Gang of Four Entertainment! maintenant. Montez ce sh_t haut et secouez le f_k. Danse. Pensez », a-t-il écrit.

“C’est un disque qui a changé ma vie pour toujours, et qui a eu une influence considérable sur mon développement en tant que musicien, et m’a montré ce qu’un groupe de rock pouvait être. Il n’y a rien d’autre comme ça. Il a creusé un trou f_king à droite de l’épais smog de LA que je voulais traverser. »

Andy Gill laisse dans le deuil son épouse Catherine Mayer, son frère Martin et de nombreux membres de sa famille et électifs.