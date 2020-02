Andy Gill est mort à 64 ans dans Gang of Four

Andy Gill, membre fondateur et guitariste de Gang of Four, est décédé, a révélé le groupe via une déclaration plus tôt dans la journée. «La dernière tournée d’Andy en novembre était le seul moyen pour lui de se retirer. avec une Stratocaster autour du cou, crémant de rétroaction et assourdissant la première rangée », indique le communiqué. Selon des représentants, Gill est décédé des suites d’une «courte maladie respiratoire». Il avait 64 ans. Retrouvez la déclaration complète du groupe ci-dessous.

Gill a co-fondé Gang of Four aux côtés du chanteur original Jon King à la fin des années 70 après que les deux se soient rencontrés alors qu’ils fréquentaient une école d’art à Leeds. Le groupe a rapidement pris de l’importance après une cosignature de John Peel, signant avec EMI pour leur premier album Entertainment !, sorti en 1979. Gill, le membre le plus ancien du groupe, a coproduit ou produit toute la discographie du groupe. Son style de guitare, défini par le grattage propulsif et de longs lavages de rétroaction, s’est avéré essentiel au développement du post-punk dans les années 1980.

Après un hiatus qui a duré une grande partie de cette décennie, Gang of Four a retrouvé Gill et King à la tête de Mall en 1991. Un autre hiatus suivra au milieu des années 90 avant que les deux ne se réunissent à nouveau avec le bassiste original Dave Allen et le batteur Hugo Burnham. pour les spectacles de retrouvailles en 2004. Après la sortie de Content en 2011, King a cessé de travailler avec Gill. Le guitariste continuerait de tourner et d’enregistrer sous le nom avec d’autres membres du groupe jusqu’à son décès.

En plus de son mandat dans Gang of Four, Gill était un producteur de disques respecté, travaillant notamment avec Red Hot Chili Peppers sur leur premier album éponyme en 1984. Les autres groupes qu’il a produits incluent The Jesus Lizard, les Stranglers, Killing Joke et Fight Comme les singes, entre autres.

