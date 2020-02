Andy Gill, guitariste et fondateur de Gang of Four, est décédé à 64 ans

La première journée de février 2020 ne commence pas par de très bonnes nouvelles dans le domaine musical. Et est-ce que le matin de ce samedi le groupe britannique Gang of Four, a annoncé que son guitariste et membre fondateur, Andy Gill, est décédé à l’âge de 64 ans. Bien que les causes du décès n’aient pas été révélées, il semble que le musicien ait été hospitalisé pendant plusieurs jours.

C’était via le compte Twitter du groupe où John Sterry, Thomas McNeice et Tobias Humble ont fait connaître la nouvelle par une déclaration. “Il est difficile d’écrire, d’écrire ceci, mais notre ami et chef suprême est décédé aujourd’hui”, lit-on dans la lettre. “La dernière tournée d’Andy en novembre était le seul moyen pour lui de prendre sa retraite, avec une Stratocaster autour du cou, hurlant de commentaires et défiant la première ligne.”

Selon le portail NME, Andy Gill il avait contracté une “maladie respiratoire courte” qui l’a laissé hospitalisé au cours de ses derniers jours de vie, ce qui a apparemment été confirmé par les membres de Gang of Four dans cette déclaration. “Sa vision artistique sans compromis et son engagement pour la cause signifiaient qu’il écoutait toujours des mixes pour le prochain album, lors de la planification de la prochaine visite de son lit d’hôpital«, Mentionnent-ils.

Né le 1er janvier 1956 à Manchester, Andy Gill a été l’un des fondateurs de Gang of Four avec le chanteur Jon King, avec qui il décide en 1976 de créer le groupe post-punk alors qu’ils étudient tous les deux à l’Université de Leeds, dans le West Yorkshire, en Angleterre.

Le groupe s’est rapidement fait connaître avec leur premier album studio Entertainment! (1979), considéré comme l’un des meilleurs albums des années 70 par des médias spécialisés tels que Pitchfork, et également un disque dont le single “Damaged Goods” est sorti, l’une de ses pièces musicales les plus célèbres qui a conduit Gang of Four à enregistrer sur la radio de la BBC pendant ces années.

Avec 10 albums studio – le plus récent d’entre eux Happy Now, sorti en 2019 – et avec 40 ans d’expérience avec une pause intermittente, Gang of Four était toujours sous le commandement d’Andy Gill; un groupe qui a eu une grande influence pour plusieurs musiciens comme Aux puces, des Red Hot Chili Peppers, Kurt Cobain et le chanteur REM, Michael Stipe, et qui a également servi d’inspiration à d’autres groupes reconnus dans le monde comme The Rapture, Bloc Party, Franz Ferdinand, LCD Soundsystem, entre autres.