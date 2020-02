Andy Gill, guitariste et membre fondateur de Gang Of Four, mort à 64 ans

Andy Gill, guitariste du légendaire groupe post-punk GANG OF FOUR, est décédé aujourd’hui à l’âge de 64 ans. Il est décédé dans un hôpital du centre de Londres après une courte maladie respiratoire.

Andy, souvent cité comme l’un des plus grands guitaristes du monde, a laissé sa marque sur sa propre musique, en tant que membre fondateur de GANG OF FOUR. En pionnier du son clairsemé et irrégulier du groupe et des retours en boucle, Andy a également inspiré et informé des générations de musiciens. Compositeur révolutionnaire et producteur brillamment innovant, il a travaillé avec des artistes dont le PIMENTS CHILI ROUGES, LES ÉTRANGERS, LES TÊTES D’AVENIR, Michael Hutchence, Bono, THÉRAPIE? et LES JEUNES COUTEAUX.

GANG OF FOUR est considéré comme l’un des groupes de rock britannique les plus influents de tous les temps, avec leur son post-punk définissant toute une ère de nouvelle musique sortie de Grande-Bretagne à la fin des années 1970. GANG OF FOUR a continué d’évoluer, d’innover et de demeurer d’une pertinence vivante, faisant de nombreuses tournées en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Extrême-Orient l’année dernière et continuant de sortir de nouvelles musiques, avec le dernier album, “Heureux maintenant”, sorti en 2019, et un nouvel album studio vient de se terminer. Politique et pointu, GANG OF FOURpremier album de “Divertissement!” (qui fête son 40e anniversaire cette année), a été répertorié comme l’un des meilleurs albums de tous les temps Pierre roulante, Pitchfork, entre autres. Écrivain respecté David Fricke de Pierre roulante les a appelés “probablement le meilleur groupe politiquement motivé du rock and roll”.

John Sterry, Thomas McNeice et Tobias Humble, respectivement chanteur, bassiste et batteur de GANG OF FOUR, a déclaré dans un communiqué: “C’est si difficile à écrire pour nous, mais notre grand ami et guide suprême est décédé aujourd’hui.

“AndyLa dernière tournée de novembre était la seule façon pour lui de se retirer. avec une Stratocaster autour du cou, hurlant de larsen et assourdissant la première rangée. Sa vision artistique sans compromis et son engagement pour la cause signifiaient qu’il écoutait toujours des mixes pour le prochain disque et préparait la prochaine tournée depuis son lit d’hôpital. Mais pour nous, il était notre ami – et nous nous souviendrons de lui pour sa gentillesse et sa générosité, sa redoutable intelligence, ses mauvaises blagues, ses histoires folles et ses tasses sans fin de thé Darjeeling. Il se trouvait que c’était aussi un peu un génie.

“L’un des meilleurs à ce jour, son influence sur la musique de guitare et le processus créatif a été une source d’inspiration pour nous tous, ainsi que pour tous ceux qui ont travaillé à ses côtés et écouté sa musique. Et ses albums et son travail de production parlent d’eux-mêmes. Aller donnez-leur un tour pour lui …

“Je t’aime, mon pote.”

Andy laisse dans le deuil sa femme Catherine Mayer, son frère Martin et de nombreux membres de la famille et électifs qui lui manqueront terriblement. Veuillez respecter leur chagrin.

Crédit photo: oneintenwords.com

