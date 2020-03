Andy King du Fyre Festival entame une tournée de conférences au Royaume-Uni

Andy King était l’un des rares employés à sortir indemne (et plutôt apprécié) du fiasco du Festival Fyre, et maintenant, il prend la route pour parler de ses expériences et observations en coulisses.

Surnommée «Une conversation à deux avec Andy King», la tournée de conférences en 10 étapes amènera King dans les villes d’Angleterre et d’Écosse à partir du 20 avril. Chaque événement est prévu pour durer une heure et demie, y compris une discussion modérée d’une heure et une session de questions-réponses d’une demi-heure. Les tickets sont en vente maintenant; les étudiants peuvent obtenir l’admission pour environ 7,75 $ (6 £), tandis que les laissez-passer coûteront 19,40 $ (15 £) aux non-étudiants.

Avant de se faire connaître du public sur le documentaire du festival Fyre de Netflix, Fyre: The Greatest Party That Never Happened, King a passé trois décennies en tant qu’organisateur d’événements et de fêtes à New York. L’organisateur expérimenté et compétent s’est fait aimer des téléspectateurs par son honnêteté et sa franchise, ainsi que par sa mentalité de «joueur d’équipe» sans limites.

En 2018, le cerveau du Festival Fyre, Billy McFarland, a été condamné à six ans de prison. En plus de frauder ceux qui ont acheté des billets pour le Fyre Festival, McFarland a été reconnu coupable d’avoir vendu des laissez-passer frauduleux à des événements comme Burning Man et Coachella. Il est actuellement incarcéré à la FCI Elkton (une prison à faible sécurité), après avoir déjà passé du temps aux côtés de la star de Jersey Shore Mike “The Situation” Sorrentino au FCI Fairton à sécurité moyenne du New Jersey.

Le mois dernier, l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Michael Bloomberg a fait la une des journaux après avoir embauché Jerry Media, l’équipe des médias sociaux du Fyre Festival, pour l’aider dans sa campagne.

Bien que la course présidentielle du milliardaire soit terminée depuis – Joe Biden et Bernie Sanders sont maintenant engagés dans une bataille en tête-à-tête pour la nomination – sa volonté de consulter Jerry Media, à un moment où il recherchait «le meilleur des meilleurs, »Était probablement une décision erronée. La grande majorité des détenteurs de billets du Fyre Festival ont été convaincus de participer via les réseaux sociaux.

Artiste de longue date et figure de l’industrie de la musique, Ja Rule a également participé à la promotion du Fyre Festival, bien qu’il n’ait pas été reconnu comme ayant joué un rôle dans ses éléments frauduleux. Début février, l’homme de 44 ans a applaudi les utilisateurs des médias sociaux qui se moquaient de lui de ce festival malheureux.