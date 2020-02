Anette Olzon était “ triste à bien des égards ” à propos de sa séparation avec Nightwish

Anette Olzon dit qu’elle est “triste à bien des égards” de son départ de NIGHTWISH, expliquant qu’elle et ses anciens camarades de groupe “ont eu une belle chose pendant de nombreuses années”.

Olzon rejoint à l’origine NIGHTWISH en 2007 et enregistre deux albums studio avec le groupe avant d’être licencié en 2012 au milieu de la tournée nord-américaine du groupe. Elle a été remplacée par l’ancien APRÈS POUR TOUJOURS chanteur Floor Jansen.

Dans une récente interview avec Wayne Noon de “Rat Salad Review”, Anette réfléchi sur son temps avec NIGHTWISH, en disant (voir la vidéo ci-dessous): “Je ne veux pas parler de la façon dont cela s’est terminé, parce que chaque fois que je dis quelque chose, toute leur base de fans me saute dessus, donc je dois faire très attention à ce que je dis. Mais j’étais triste [about the split], parce que je sentais que nous avions une sorte de bonne chose qui se passait pendant de nombreuses années avant que cela ne commence à être un peu difficile entre nous. Et nous étions également très différents de la façon dont nous voulions travailler; Je suis suédois et ce sont des Finlandais. Je suis donc triste à bien des égards, parce que c’était amusant – dans les jours amusants. Mais je suis également très heureux de ne pas être là à cause du calendrier des tournées. “

Elle a poursuivi: “C’était très stressant pour moi d’être absente; je n’étais presque jamais à la maison. J’étais absente six semaines, puis j’étais à la maison peut-être une ou deux semaines, j’ai juste déballé mes sacs et je suis repartie pendant cinq semaines. Ce n’est pas un style de vie que je sentais que je voulais continuer plus que ça. Et en fait, maintenant je sens que j’ai une bonne vie avec la musique et un travail normal, et je peux décider moi-même ce que je veux faire et personne ne me dit ce que je Je dois donc être un esprit libre plus maintenant que je ne l’étais à l’époque. “

Olzon a également abordé les critiques incessantes qui lui étaient adressées pour avoir pris la place de NIGHTWISH chanteur Tarja Turunen, dont le chant lyrique était très différent de Anetteest l’approche plus orientée pop.

“Vous ne savez pas comment les gens vont être, mais, bien sûr, c’est moi qui ai eu toute la haine, et c’était, bien sûr, très difficile pour moi de gérer cette situation”, a-t-elle admis. “Si j’étais le chanteur d’origine, je n’aurais pas ce genre de mal Youtube commentaires que j’ai. Et ils me suivent beaucoup. Cela va mieux maintenant – les gens ont commencé à cesser de dire tant de mauvaises choses. Mais, comme je l’ai dit, si je dis quelque chose dans une interview, ils se tournent et tournent. C’est un peu triste que nous ne puissions pas être libres de parole, alors je fais un peu attention à ce que je dis. Mais je suis heureux des années que nous avons passées et c’est formidable qu’ils continuent de faire ce qu’ils font. Et s’ils sont heureux, je suis heureux. Et c’est comme ça que ça se passe. “

Peu de temps après Olzon a été licencié de NIGHTWISH il y a huit ans, elle a affirmé qu’une dispute avait surgi entre elle et NIGHTWISH quand elle a demandé le report d’une tournée australienne pendant sa grossesse. Homme principal Tuomas Holopainen suggéré que Jansen devrait faire face au groupe sur une base temporaire, mais Olzon dit non.

Anette a expliqué dans une interview en 2014: “J’aurais été trop enceinte pour aller en Australie, donc je voulais repousser les dates, mais Tuomas ne voulait pas ça. Des discussions sur un remplaçant ont eu lieu, et au début, je me suis dit: «Ouais, eh bien, d’accord. Mais quand ils ont mentionné Sol, c’était un «non» automatique de ma part. Je ne pensais pas que c’était une bonne idée, car je savais ce qui se passerait – je savais que les fans aimeraient Sol, parce que c’est une chanteuse de métal et je suis une chanteuse pop, et je voulais garder mon travail. “

Un an après NIGHTWISH mis à la porte Olzon, le groupe a publié une déclaration niant son licenciement pour cause de grossesse ou de maladie. “Nous avons découvert que sa personnalité ne convenait pas à cette communauté de travail et lui était même préjudiciable”, a expliqué le groupe. NIGHTWISH a continué en disant que Anette était initialement réceptive à l’idée d’embaucher un remplaçant temporaire si elle ne pouvait pas “tout gérer”, mais qu’elle a plus tard “repris sa décision, et les difficultés ont vraiment commencé. La peur de perdre de l’argent et de la position semblait évidente”. Le groupe a également insisté sur le fait que “Anette et son entreprise “ont été” payés un cinquième de tout ce qui a été fait pendant son temps “avec NIGHTWISH.

Depuis la fin de son séjour de cinq ans avec NIGHTWISHOlzon a sorti un album solo, 2014 “Éclat”, et formé L’ÉLÉMENT NOIR avec l’ancien SONATA ARCTICA guitariste Jani Liimatainen. Le premier album éponyme du groupe est sorti en 2017; un suivi, “Songs The Night Sings”, est sorti en novembre dernier.

Olzon et remarquable chanteur de métal progressif Russell Allen (SYMPHONY X, ADRENALINE MOB) publiera un album collaboratif intitulé “Mondes à part” le 6 mars via Frontiers Music Srl. Le projet sera publié sous le surnom ALLEN / OLZON.