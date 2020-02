Angel et Starz s’associent pour la tournée ‘Spirit Of’ 76 ‘

Après une série de tournées réussies en décembre pour soutenir son premier nouvel album depuis des décennies, “Ressuscité”, groupe de rock séminal ANGE va maintenant tourner plus largement aux États-Unis avec le “Spirit Of ’76” Tournée 2020. Le coup d’envoi en avril, le projet de loi comprend également STARZ, le groupe de métal américain qui a servi d’inspiration majeure à des sommités mondiales comme BON JOVI, MOTLEY CRUE et Sœur tordue. ANGE fera également partie de la Croisière Rock Legends en février aux côtés de poids lourds tels que Roger Daltrey, Sebastian Bach, Robby Krieger et plus. Début Avril, ANGE revient au Japon pour une série de spectacles.

ANGE est un groupe de rock américain de Washington, D.C. Découvert par Gene Simmons de BAISER puis signé pour Casablanca Records, ANGE est devenu connu pour son spectacle sur scène élaboré et ses costumes tout blancs. Pour Casablanca, ANGE a sorti six albums et fait des tournées non-stop dans des arènes américaines avec des superstars mondiales comme AEROSMITH, SE RUER, PÉRIPLE, STYX, TED NUGENT et plus. Ils ont même titré deux nuits au légendaire Budokan au Japon. ANGE apparu sur les émissions de télévision “American Bandstand”, “Concert de rock de Don Kirshner”, “Le spécial de minuit” et dans le film “Renards”.

Avance rapide jusqu’en 2019 et ANGE réunis pour sortir un tout nouvel album, “Ressuscité”. Publié le 4 octobre via Cléopâtre Records, “Ressuscité” a reçu des critiques élogieuses de la presse, avec Rock classique déclarant que l’album était “rempli de crochets et d’harmonies célestes”.

ANGE caractéristiques des membres originaux du groupe Punky Meadows (guitare solo) et Frank Dimino (chant principal) avec Danny Farrow (guitare rythmique), Charlie Calv (claviers), Billy Orrico (batterie) et Steve Ojane (guitare basse).

ANGEL “Spirit Of ’76” dates de tournée avec STARZ:

24 avril – Teaneck, NJ @ Debonair Music Hall



25 avril – Halethorpe, MD @ Fish Head Cantina



26 avril – Sellersville, PA @ Sellersville Theatre



29 avril – New York, NY @ Iridium



02 mai – Poughkeepsie, NY @ The Chance Theatre



03 mai – Patchogue, NY @ 89 North

