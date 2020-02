Angel-Ho annonce un nouvel album Woman Call, partage la chanson: écouter

Le producteur expérimental du Cap, Angel-Ho, qui a cofondé le collectif NON Worldwide aujourd’hui disparu avec Chino Amobi et Nkisi, est de retour avec un nouvel album. Elle lancera elle-même Woman Call, la suite des débuts de Hyperdub de l’année dernière, Death Becomes Her, le 24 avril. Écoutez «Kisses Taste Like Honey» ci-dessous et consultez la liste des titres.

Lisez à propos de Death Becomes Her dans le reportage de Pitchfork sur les meilleurs albums expérimentaux de 2019.

Appel de femme:

01 Fame

02 Sort sur toi

03 Appel de femme

04 Rembobinage

05 Baisers Goût Comme Du Miel

06 Doré

07 Laisse tomber

08 Tough Love

