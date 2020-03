Angel Olsen couvre «Plus que cela» de Roxy Music: Regardez

Angel Olsen a partagé une reprise de «More Than This» de Roxy Music, le morceau d’ouverture de leur Avalon classique de 1982. Consultez-la ci-dessous et lisez sa contribution à la liste de Pitchfork «32 artistes sur la musique vers laquelle ils se tournent pendant la crise des coronavirus».

L’année dernière, Angel Olsen a sorti le nouvel album All Mirrors. Découvrez l’interview chanson par chanson de Pitchfork sur le disque.

Lisez à propos de «More Than This» de Roxy Music sur «200 Best Songs of the 1980s» de Pitchfork, où il se classait au 54e rang.

